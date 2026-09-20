Ca sĩ Hàn Quốc 'khóc thét' đi thuyền thúng khi Phú Quốc mưa trắng xóa

Phú Quốc mưa trắng xóa, Lee Changsub (BTOB) 'quay cuồng' đi thuyền thúng Mừng kênh YouTube đạt 200.000 người đăng ký, Lee Changsub đến Phú Quốc du lịch nhưng gặp mưa lớn khi trải nghiệm thuyền thúng trên sông Cửa Cạn.

Để ăn mừng cột mốc kênh YouTube cá nhân chính thức cán mốc 200.000 người đăng ký, Lee Changsub, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BTOB, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tự túc tại đảo ngọc Phú Quốc. Video du lịch Phú Quốc của anh được đăng tải đầu tháng 9, đến nay thu hút hơn một triệu lượt xem.

Vừa đến nơi, nam ca sĩ ngay lập tức tìm kiếm hương vị đặc trưng của Việt Nam với một ly cà phê cốt dừa béo ngậy. Tuy nhiên, khoảng thời gian thảnh thơi không kéo dài lâu khi ê-kíp bắt đầu áp dụng luật chơi cho chuyến đi, yêu cầu anh bốc thăm ngẫu nhiên để chọn điểm đến tiếp theo.

Đi thuyền thúng giữa cơn mưa xối xả

Trong lần đầu tiên, Changsub bốc thăm trúng tour thuyền thúng thay vì một buổi nghỉ dưỡng sang trọng. Khi đoàn đến sông Cửa Cạn, cách trung tâm Phú Quốc khoảng 6 km, bầu trời bất ngờ sầm tối.

Đây là thời điểm mùa mưa tại Phú Quốc, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 năm sau. Mưa không diễn ra liên tục mà thường xuất hiện theo từng đợt, có khi kéo dài 3-4 ngày, nhưng cũng có những tuần trời tạnh ráo.

Tour thuyền thúng được giới thiệu kéo dài 45-60 phút, gồm tham quan, check-in khu chợ nổi, thưởng thức trái cây đặc sản trên sông, cùng ngư dân đánh bắt cá, xem biểu diễn đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể - trên sông và múa thúng. Du khách cũng có thể trải nghiệm quay thúng trên nền nhạc sôi động.

Changsub hào hứng bắt đầu tour thuyền thúng ở Phú Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Khi mới bắt đầu hành trình, Changsub khen cảnh quan đẹp, không khí dễ chịu dù có chút lo lắng về thời tiết. Nam ca sĩ còn khuyên người hâm mộ nên một lần đi thuyền thúng tại Việt Nam.

Chuyến đi nhanh chóng trở nên "khắc nghiệt" khi trời đột ngột mưa xối xả kèm gió mạnh. Changsub tiếp tục "trôi" trên sông giữa màn mưa trắng xóa, nhận xét đây là một "khung cảnh ấn tượng". Khi mưa ngày càng dữ dội, cả đoàn phải tạm nghỉ bên trong một lán trại.

Lúc sau, khi mưa ngớt, nhóm du khách Hàn Quốc tiếp tục chọn thử quay thuyền thúng "như lốc xoáy" trên sông. Vòng quay khiến nam thần tượng chóng mặt, có cảm giác như sắp nôn. Anh ví trải nghiệm này với "Disco Pang Pang", trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng ở phiên bản mạo hiểm ngoài đời thực.

Giữa lúc gần như "sống dở chết dở" vì gió bão, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả bật cười khi bất lực thốt lên: "Làm tất cả điều này chỉ vì 200.000 người theo dõi".

Trời mưa xối xả khiến tour thuyền thúng của Changsub "dở khóc dở cười". Ảnh: Cắt từ video.

Nhăn mặt khi ăn sam biển và sầu riêng

Sau những giờ quay cuồng giữa mưa gió, Changsub chuyển sang thử thách nhẹ nhàng hơn khi bốc thăm trúng dịch vụ massage nghỉ dưỡng. Nam ca sĩ được đưa đến một cơ sở spa địa phương để hưởng thụ gói "massage hoàng đế", với các dịch vụ chăm sóc cơ thể toàn diện.

Đến tối, trạm dừng chân của đoàn khách Hàn Quốc là chợ đêm Phú Quốc, nơi Changsub tìm mua các đặc sản địa phương. Tại đây, anh được nhiều người bán hàng mời chào và chọn thử sam biển nướng.

Nam ca sĩ Hàn Quốc nhăn mặt khi lần đầu thử sam biển tại Phú Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Sam được sơ chế khá kỳ công và đòi hỏi sự cẩn thận. Người đầu bếp phải cắt tiết sao cho thành tia để thịt sam giữ nguyên mùi vị tự nhiên, sau đó lọc bỏ toàn bộ phần vây, gan và ruột. Phần thân dưới của sam được tách ra nướng riêng, trong khi phần trứng được ướp với mỡ hành, gia vị và đậu phộng. Phần mai có trứng sau đó được đặt nguyên lên bếp than để nướng.

Đặc biệt, Changsub còn đối mặt "thử thách sầu riêng", loại quả vốn khiến nhiều du khách nước ngoài e ngại. Biểu cảm nhăn nhó khi nếm thử nhưng vẫn cố gắng thưởng thức của nam ca sĩ tạo nên cái kết hài hước cho hành trình. Anh cũng thử măng cụt và đậu phộng tại khu chợ nổi tiếng.

Thành viên BTOB "quay cuồng" khi nếm thử sầu riêng. Ảnh: Cắt từ video.

Phú Quốc hút khách Hàn Quốc

Trong 8 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 63,6% kế hoạch năm. Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Tính đến tháng 7, Việt Nam là điểm đến đón nhiều du khách Hàn Quốc thứ 2 thế giới, sau Nhật Bản, vượt Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết ngoài Đà Nẵng và Nha Trang, Phú Quốc đang nổi lên ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp nhờ chính sách miễn thị thực.

Khách Hàn Quốc yêu thích Phú Quốc bởi chi phí du lịch thấp hơn so với Hàn Quốc, nguồn hải sản tươi ngon, biển xanh, cát trắng và hệ thống khu nghỉ dưỡng tiện nghi với nhiều dịch vụ thư giãn như massage, tắm bùn. Các hoạt động như tour khám phá đảo, lặn biển và câu mực cũng được nhiều người Hàn Quốc đánh giá là những trải nghiệm nên thử.

Một số du khách Hàn Quốc nhận xét Phú Quốc xứng danh "Maldives của Việt Nam". Cách gọi "Maldives phiên bản Việt" của đảo ngọc cũng từng được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nhắc đến trong một bài báo đăng tháng 9/2023.

Bài viết của Yonhap nhận định xét về mức độ nổi tiếng trên thế giới, Đà Nẵng và vịnh Hạ Long được khách quốc tế biết đến nhiều hơn Phú Quốc. Tuy nhiên, đảo ngọc cũng sở hữu cảnh quan không kém hai địa danh này với những bãi biển sạch, nước xanh màu ngọc lục bảo, cùng các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao và bãi biển riêng.

Du khách Hàn Quốc và khách quốc tế từ nhiều thị trường khác đến Phú Quốc vào cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phú Quốc là một trong những đảo du lịch đại diện của Việt Nam, với hệ thống hạ tầng hiện đại gắn với cảnh quan ven biển như bến cảng, thị trấn, cáp treo Hòn Thơm và Cầu Hôn.

Hoạt động mở rộng đường bay là một yếu tố thúc đẩy nhu cầu của khách Hàn Quốc. Các hãng hàng không Việt Nam tính toán mở rộng mạng lưới quốc tế, với kế hoạch khai thác các đường bay Phú Quốc - Seoul và Phú Quốc - Busan.

Ngoài ra, chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày dành cho khách nước ngoài đến Phú Quốc cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của đảo ngọc với du khách quốc tế.

"Hàn Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, liên tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất. Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á", bà Park Eun Jung nhấn mạnh.

Du khách quốc tế đổ xô đến Phú Quốc nghỉ dưỡng vào cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Châu Sa