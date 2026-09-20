Hà Nội mùa trăng rằm, 5 điểm check-in khiến tín đồ sống ảo khó bỏ qua

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

Nhắc đến Trung thu ở Hà Nội, phố Hàng Mã gần như là cái tên không thể bỏ qua. Những ngày cận rằm, con phố trở nên nhộn nhịp với hàng loạt gian hàng bày bán đồ chơi, đồ trang trí và các vật phẩm đặc trưng của mùa lễ hội.

Từ đầu đến cuối phố, du khách dễ dàng bắt gặp những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, đầu lân, mặt nạ giấy, đèn ông sao hay những chiếc trống nhỏ. Màu sắc đa dạng cùng những căn nhà ống, nhà chồng diêm san sát tạo nên phông nền đậm chất phố cổ.

Đây cũng là nơi phù hợp với những bộ ảnh mang không khí Trung thu truyền thống. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm, phố thường rất đông nên người chụp cần lưu ý giữ đồ cá nhân và chọn thời điểm phù hợp để có không gian thoải mái hơn.

Hoàng thành Thăng Long mang sắc màu truyền thống

Không quá náo nhiệt như Hàng Mã, Hoàng thành Thăng Long mang đến một không gian Trung thu trầm lắng và giàu màu sắc văn hóa hơn.

Vào dịp này, nơi đây thường có các hoạt động giới thiệu đồ chơi truyền thống như đầu lân, trống quân, đèn ông sao, đèn thỏ, đèn cù hay mặt nạ giấy bồi. Một số hoạt động trải nghiệm như làm bánh Trung thu, làm đồ chơi dân gian cũng góp phần tạo nên không khí đặc biệt cho mùa lễ hội.

Không gian di sản kết hợp cùng những món đồ chơi truyền thống cũng là chất liệu thú vị để thực hiện những bộ ảnh mang hơi hướng hoài cổ. Nếu yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá đông đúc và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Trung thu xưa, đây là điểm đến đáng cân nhắc.

Phố Phùng Hưng cho những bộ ảnh hoài cổ

Phố Phùng Hưng là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi muốn tìm một không gian mang màu sắc Hà Nội xưa.

Những dãy nhà cũ, kiến trúc đặc trưng của khu phố cổ cùng các bức tranh trang trí khiến nơi đây có sẵn một phông nền khá đặc biệt. Khi Trung thu về, sự xuất hiện của đèn lồng càng khiến không gian trở nên sinh động, phù hợp với những bộ ảnh áo dài, trang phục truyền thống hoặc phong cách vintage.

Thay vì chỉ tạo dáng trước những gian hàng, du khách có thể kết hợp chụp cùng kiến trúc phố cổ, những mảng tường cũ và ánh đèn để tạo cảm giác hoài niệm hơn.

Phố đi bộ cho không khí lễ hội

Nếu muốn vừa chụp ảnh vừa hòa vào không khí Trung thu, khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn phù hợp.

Không gian tại đây thường nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi, biểu diễn, múa lân, rước đèn và trò chơi dân gian vào dịp lễ. Du khách có thể kết hợp dạo quanh phố cổ, chụp ảnh, thưởng thức đồ ăn vặt và tận hưởng không khí đêm Trung thu.

Bên cạnh những góc chụp quen thuộc quanh hồ, các tuyến phố lân cận cũng có nhiều không gian được trang trí theo mùa lễ hội. Tuy nhiên, lượng người thường khá đông nên những ai muốn chụp ảnh thoải mái nên cân nhắc thời gian đi.

Văn Miếu Quốc Tử Giám cho những bức ảnh đậm chất Việt

Với kiến trúc cổ kính và không gian giàu giá trị lịch sử, Văn Miếu Quốc Tử Giám mang đến một màu sắc khác cho những bộ ảnh Trung thu.

Các khu vực như cổng chính, Khuê Văn Các hay Hồ Văn có thể tạo nên những khung hình mang nét truyền thống. Đặc biệt, áo dài hoặc Việt phục sẽ phù hợp với kiến trúc và không gian nơi đây, giúp bộ ảnh có cảm giác trang nhã, đậm chất Việt.

Vào buổi tối, ánh sáng và các hoạt động trang trí theo mùa có thể tạo thêm điểm nhấn cho khung hình. Du khách nên kiểm tra trước lịch mở cửa và chương trình Trung thu của địa điểm nếu muốn tham gia các hoạt động cụ thể.

Từ sự rực rỡ, náo nhiệt của Hàng Mã đến vẻ hoài cổ ở Phùng Hưng, không gian di sản tại Hoàng thành Thăng Long hay nét truyền thống của Văn Miếu Quốc Tử Giám, mỗi địa điểm lại mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Nếu mục tiêu chính là chụp ảnh, Hàng Mã và Phùng Hưng phù hợp với những bộ ảnh nhiều màu sắc, còn Văn Miếu và Hoàng thành Thăng Long tạo cảm giác cổ kính, trang nhã hơn. Trong khi đó, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thích hợp với những ai muốn kết hợp check-in và tận hưởng không khí lễ hội Trung thu của Hà Nội.