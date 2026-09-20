CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá giữ lửa nghệ thuật chèo giữa miền Tây

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Ông Hoàng Thanh Vân, Chủ nhiệm CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá cho biết, gần 10 năm hoạt động, CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá không ngừng nỗ lực duy trì, lan tỏa nghệ thuật chèo tại vùng đất Tây Nam Bộ; từng bước xây dựng các chương trình biểu diễn, giao lưu, phục vụ cộng đồng và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Tiền thân là CLB Hát Chèo Hội Người cao tuổi thành phố Rạch Giá, được tách ra từ CLB Văn nghệ - Thể thao vào năm 2017, đến nay CLB đã trở thành một trong những sân chơi văn nghệ dành cho người cao tuổi có hoạt động khá tích cực trên địa bàn.

Bền bỉ giữ một loại hình nghệ thuật đặc trưng

Trong gần 10 năm hoạt động, CLB đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu và phục vụ cộng đồng. CLB đã 4 lần tham gia Hội thao Người cao tuổi cấp tỉnh, trong đó có 3 lần đạt giải A.

Không chỉ hoạt động trên địa bàn, các thành viên CLB còn tích cực giao lưu với nhiều đơn vị, CLB văn nghệ trong và ngoài tỉnh. CLB từng tham gia biểu diễn tại Lễ hội ông Nguyễn Hiền Điều, Giỗ Tổ Hùng Vương, Giỗ Đức Thánh Trần tại Hòn Đất và Tân Hiệp; phục vụ các hội đồng hương; giao lưu với các CLB ở Hòn Đất, Phú Quốc, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và tham gia giao lưu Hát Chèo toàn quốc tại Hải Dương.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn kinh phí duy trì hoạt động của CLB do các thành viên tự nguyện đóng góp. Từ nguồn lực của tập thể, CLB từng bước trang bị dàn âm thanh, nhạc cụ, trang phục, đạo cụ biểu diễn... với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá

Theo ông Hoàng Thanh Vân, những ngày đầu thành lập, hoạt động của CLB chủ yếu tập trung vào tập luyện và biểu diễn hát chèo. Qua thời gian, các thành viên từng bước kết hợp hát với múa, tự biên đạo, dàn dựng chương trình, đồng thời luyện tập thêm các làn điệu dân ca để làm phong phú nội dung biểu diễn.

CLB cũng tự sáng tác, biên soạn và dàn dựng nhiều tiết mục theo từng chủ đề. Một số tiết mục đã tạo được ấn tượng với khán giả trong các chương trình phục vụ cộng đồng và giao lưu văn nghệ.

Việc duy trì nghệ thuật chèo tại Rạch Giá nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung không phải là điều dễ dàng. Đây là loại hình nghệ thuật có nguồn gốc và sức ảnh hưởng mạnh ở khu vực phía Bắc, trong khi tại miền Tây, đờn ca tài tử và cải lương có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người dân.

Trong bối cảnh đó, các thành viên CLB vẫn kiên trì luyện tập, biểu diễn và tìm cách đưa chèo đến gần hơn với công chúng. Tình yêu nghệ thuật chính là động lực để những người cao tuổi trong CLB vượt qua những khó khăn ban đầu, từng bước tạo dựng chỗ đứng cho một loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ đối với khán giả địa phương.

Chủ động thích ứng để duy trì hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được, CLB hiện vẫn gặp không ít khó khăn về nhân lực và điều kiện hoạt động.

Đội ngũ nhạc công của CLB trước đây tương đối đông, nhưng trong quá trình hoạt động, 4 nhạc công qua đời và 2 người rời CLB. Để chủ động trong tập luyện, biểu diễn, CLB chuyển sang sử dụng nhạc nền. Tuy nhiên, việc lựa chọn bản nhạc phù hợp với từng tiết mục, giọng hát và tông nhạc vẫn là một vấn đề cần nhiều thời gian để tập luyện.

Tiết mục văn nghệ đến từ CLB TP. Hồ Chí Minh

Lực lượng diễn viên múa phần lớn là thành viên mới được bổ sung, thường xuyên có sự thay đổi nên trình độ chưa đồng đều. Các thành viên phải tích cực tập luyện để từng bước nâng cao kỹ năng, phối hợp giữa múa, hát và nhạc nền.

CLB cũng đang thiếu giọng ca nam và nữ. Việc hát trên nền nhạc thu sẵn đòi hỏi người biểu diễn phải làm quen với cách bắt nhịp, giữ tông và phối hợp với phần nhạc. Từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ, các thành viên đã tăng cường thời gian luyện tập để từng bước khắc phục khó khăn.

Đặc biệt, CLB hiện chưa có địa điểm cố định để tập luyện. Đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến việc duy trì các buổi tập và nâng cao chất lượng chương trình.

Dù vậy, hoạt động của CLB từ năm 2025 đến nay vẫn được duy trì khá đều đặn. Ngay từ đầu năm, CLB đã tham gia biểu diễn phục vụ các hội đồng hương Nam Hà, Hải Hưng; phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Đoàn 559 - Trường Sơn; tham gia hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Pháp và giao lưu Hát Chèo toàn quốc tại Hải Dương.

CLB cũng nhận được lời mời giao lưu, biểu diễn với các CLB tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc; giao lưu với Hội Quân dân y khu vực Vĩnh Quang, CLB Hát Chèo Kiên Lương, Hội Cựu chiến binh khu vực Vĩnh Thanh Vân, Hội Cựu chiến binh phường Rạch Giá. Bên cạnh đó, các thành viên còn tham gia biểu diễn tại các chương trình liên hoan, sinh nhật, đám cưới và nhiều hoạt động văn nghệ khác.

Tiết mục văn nghệ của CLB đến từ Bà Rịa Vũng Tàu

Tiếp tục lan tỏa tình yêu nghệ thuật

Thời gian tới, CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá xác định tiếp tục duy trì luyện tập hằng tuần, nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng thêm các tiết mục mới, phát huy khả năng tự biên, tự dàn dựng chương trình và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh.

Để hoạt động ổn định và phát triển, CLB mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, nhất là về địa điểm luyện tập, bổ sung lực lượng diễn viên, giọng ca, nhạc công và trang thiết bị phục vụ biểu diễn.

Gần 10 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để những người yêu chèo ở Rạch Giá chứng minh sự bền bỉ của mình. Từ những người bắt đầu với niềm đam mê một loại hình nghệ thuật còn khá xa lạ với khán giả miền Tây, các thành viên CLB đã cùng nhau luyện tập, tự đóng góp kinh phí, tự dàn dựng chương trình và tìm kiếm cơ hội biểu diễn, giao lưu.

Trong hành trình ấy, điều được giữ lại không chỉ là những làn điệu chèo, những tiết mục văn nghệ, mà còn là tình yêu nghệ thuật, tinh thần đoàn kết và mong muốn góp sức làm phong phú đời sống văn hóa ở địa phương.

Đối với những thành viên CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá, mỗi buổi tập, mỗi lần đứng trên sân khấu và mỗi cuộc giao lưu không chỉ là dịp biểu diễn, mà còn là cách để họ tiếp tục giữ lửa đam mê, kết nối những người cùng yêu nghệ thuật và đưa tiếng chèo đến gần hơn với khán giả miền Tây.