Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận (1921-2014)

Buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới Trung ương và Phật giáo Thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP.HCM; lãnh đạo chính quyền TP.HCM và phường Bình Thạnh; cùng đông đảo Phật tử tham dự tưởng niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận.

Dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Tại Tưởng niệm đường, chư tôn đức và quan khách đã thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận cao đăng Phật quốc.

Dịp này, môn đồ đệ tử thiết lễ trai Tăng cúng dường. Đại đức Thích Bửu Đăng, trụ trì chùa Long Vân, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và ôn lại hành trạng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận với nhiều dấu ấn gắn liền với buổi đầu thành lập GHPGVN và Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ).

Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận thế danh Huỳnh Văn Tư, sinh năm 1921 tại tỉnh Biên Hòa (nay là TP.Đồng Nai), thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, pháp danh Nhật Tư. Năm 1944, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Minh Thành, tọa chủ chùa Long Vân.

Năm 1956, ngài tham gia Giáo hội Lục hòa Tăng miền Nam Việt Nam, đảm nhiệm vị trí thủ bổn và cũng là đại biểu Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM và Q.Bình Thạnh (cũ). Năm 1969, ngài chính thức đảm nhiệm trụ trì chùa Long Vân.

Đại đức Thích Bửu Đăng, trụ trì chùa Long Vân tác bạch

Năm 1980, Trưởng lão Hòa thượng được UBND TP.HCM tặng huy hiệu có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố.

Ngài tham gia thành lập GHPGVN năm 1981 và được cung thỉnh Thành viên Hội đồng Chứng minh trong suốt 7 nhiệm kỳ. Ngài là Chứng minh của Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ) cho đến lúc xả báo thân, an tường viên tịch vào ngày 10-8-Giáp Ngọ (2014); trụ thế 94 năm, 70 hạ lạp.

Thành kính tưởng niệm vị giáo phẩm với nhiều dấu ấn gắn liền với buổi đầu thành lập GHPGVN và Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ)

Trước đó, tối ngày 19-9, chư Tăng và Phật tử chùa Long Vân trang nghiêm tổ chức thắp nến tri ân, tưởng niệm nhân húy nhật 12 năm ngày Ân sư viên tịch.