F-15 Eagle đối đầu Su-27 và MiG-29

Trong thập niên 1970, Mỹ và Liên Xô đồng thời phát triển những dòng chiến đấu cơ mới nhằm duy trì ưu thế trên không. F-15 Eagle của Mỹ được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Trong khi đó, Liên Xô phát triển Su-27 và MiG-29 để đối phó với những chiến đấu cơ thế hệ mới của phương Tây.

F-15 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1972 và được đưa vào biên chế năm 1975. Su-27 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1977, sau đó được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô vào giữa thập niên 1980.

MiG-29 cũng bay lần đầu năm 1977 và được đưa vào biên chế năm 1983.

Về kích thước, Su-27 là máy bay lớn, có tầm hoạt động và khả năng mang nhiên liệu đáng kể. F-15 cũng thuộc nhóm chiến đấu cơ hạng nặng, với cấu hình 2 động cơ và tải trọng vũ khí lớn.

MiG-29 có kích thước nhỏ hơn, được phát triển để hoạt động trong vai trò chiến đấu cơ tiền tuyến, kết hợp khả năng cơ động với hệ thống vũ khí không đối không.

F-15 sử dụng động cơ Pratt & Whitney F100 ở nhiều phiên bản. Su-27 được trang bị động cơ AL-31F, trong khi MiG-29 sử dụng động cơ RD-33.

Các động cơ đều có buồng đốt tăng lực, cho phép máy bay đạt tốc độ siêu âm và cải thiện khả năng tăng tốc trong những tình huống cần thiết.

Về radar, F-15A/C sử dụng các phiên bản AN/APG-63. Su-27 ban đầu được trang bị radar N001, còn MiG-29 sử dụng radar N019.

Những hệ thống này có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, nhưng khác biệt về công nghệ xử lý tín hiệu, chế độ hoạt động và mức độ tích hợp với vũ khí.

Về vũ khí, F-15 sử dụng AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM ở các phiên bản được nâng cấp.

Su-27 và MiG-29 sử dụng các tên lửa như R-27 và R-73, trong đó R-73 nổi tiếng với khả năng giao chiến tầm gần kết hợp hệ thống ngắm gắn trên mũ phi công.

Không thể đánh giá một chiến đấu cơ chỉ bằng thông số riêng lẻ. Kết quả tác chiến phụ thuộc vào huấn luyện, tình báo, hệ thống chỉ huy, hỗ trợ từ máy bay cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và điều kiện giao chiến.

Sự cạnh tranh giữa F-15, Su-27 và MiG-29 vì vậy phản ánh cuộc đua công nghệ và học thuyết quân sự của 2 cường quốc trong Chiến tranh Lạnh.