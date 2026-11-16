Hơn 10.000 chuyến bay bị hủy, hoãn ngày thứ ba liên tiếp tại Mỹ

Theo thống kê, hơn 2.300 chuyến bay nội địa tại Mỹ bị hủy và khoảng 7.700 chuyến khác bị hoãn trong ngày 15/11 (giờ địa phương). Trước đó, ngày 14/11, các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến và làm gián đoạn hơn 8.000 chuyến khác.

Tình trạng gián đoạn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các hãng hàng không lớn tại quốc gia này. JetBlue ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến lên tới 28% tổng số chuyến bay trong ngày 15/11, trong khi American Airlines ở mức 17%. Các hãng United Airlines, Southwest và Delta cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến từ 3-5%.

Gián đoạn bắt nguồn từ lệnh dừng bay khẩn cấp kéo dài 4 giờ 21 phút do FAA ban hành hôm 13/11, được xem là đợt dừng bay toàn quốc lâu nhất tại Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về những gián đoạn hàng không trong những ngày cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Mỹ bổ sung ngân sách cho việc nâng cấp hệ thống. Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng công việc nâng cấp đã được triển khai, nhưng cần được thực hiện đồng bộ, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung.

Kể từ khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã kêu gọi nâng mức đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu lên 50 tỷ USD, so với đề xuất trước đó là 30 tỷ USD. Trong khi đó, hồi năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD cho mục tiêu này.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Duffy ngày 14/11 cho biết, sự cố bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện. Việc nhà thầu L3Harris của FAA lắp đặt ít nhất một bộ định tuyến mới tại một cơ sở ở khu vực xa đã khiến các trung tâm kiểm soát không lưu khác bị quá tải do lượng dữ liệu truyền đến tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc. Ông Duffy cũng cho biết FAA đang tiến hành điều tra sự cố.