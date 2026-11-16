F-15EX Eagle II - Vì sao Mỹ tiếp tục đầu tư vào chiến đấu cơ có thiết kế từ thập niên 1970?

Dù F-15 Eagle được thiết kế từ cuối thập niên 1960, Mỹ vẫn tiếp tục đầu tư vào dòng máy bay này. Nguyên nhân nằm ở khả năng nâng cấp khung thân, tải trọng vũ khí lớn và hiệu suất bay vẫn đáp ứng nhiều yêu cầu tác chiến hiện đại.

F-15EX Eagle II được phát triển để khai thác những ưu điểm đó, đồng thời thay thế một phần các máy bay F-15C/D đã phục vụ lâu năm.

F-15EX được Boeing phát triển trên cơ sở những biến thể F-15 hiện đại, đặc biệt là F-15QA của Qatar.

Máy bay sử dụng cấu hình 2 chỗ ngồi, với hệ thống điều khiển bay điện tử fly-by-wire và kiến trúc điện tử mở. Thiết kế này tạo điều kiện tích hợp các hệ thống cảm biến, vũ khí và phần mềm mới trong quá trình nâng cấp.

Một trong những hệ thống quan trọng là radar AN/APG-82(V)1 sử dụng công nghệ mảng quét điện tử chủ động AESA.

Radar có khả năng tìm kiếm, theo dõi mục tiêu và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ tác chiến. F-15EX cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử EPAWSS, giúp phát hiện, xác định và đối phó với các mối đe dọa từ radar đối phương.

Máy bay sử dụng 2 động cơ General Electric F110-GE-129. Theo thông số công bố của Boeing, F-15EX có chiều dài 19,44m, sải cánh 13,05m, tốc độ tối đa Mach 2,5 và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 36.741kg.

Tải trọng vũ khí tối đa được công bố ở mức 13.381kg, thuộc nhóm lớn nhất trong các chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ.

Khả năng mang nhiều vũ khí giúp F-15EX đảm nhiệm những nhiệm vụ mà các máy bay tàng hình có thể không cần thực hiện trong mọi tình huống.

F-15 Eagle II có thể mang nhiều tên lửa không đối không, hỗ trợ phòng không hoặc hoạt động như một nền tảng mang vũ khí bổ sung trong các chiến dịch phối hợp.

F-15EX không được thiết kế với khả năng tàng hình tương đương F-35 hay F-22. Tuy nhiên, máy bay có thể bổ sung cho những nền tảng này bằng tải trọng lớn, tốc độ cao và khả năng tích hợp vũ khí.

Trong cấu trúc lực lượng Mỹ, F-15EX được xem là một phần của mô hình kết hợp giữa chiến đấu cơ tàng hình và máy bay mang tải trọng lớn.

Việc tiếp tục phát triển F-15EX cho thấy Mỹ không chỉ dựa vào một thế hệ chiến đấu cơ duy nhất.

Thay vào đó, Washington duy trì nhiều nền tảng với những ưu thế khác nhau để đáp ứng các nhiệm vụ phòng không, không chiến và tấn công trong môi trường tác chiến hiện đại.