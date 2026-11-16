Chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

Ông Jensen Huang - Ảnh: WSJ/Getty Images

Tuần trước, ông Huang, người đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, đã từ chức CEO Nvidia sau thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc và một cấp dưới tại Nvidia.

Các nguồn tin thân cận nói với tờ Financial Times rằng ông Huang đã trao đổi với những người thân tín về khả năng trở lại vị trí CEO tại Nvidia, hãng chế tạo chip hàng đầu của Mỹ. Trong khi đó, hội đồng quản trị công ty vẫn đang tiến hành cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ các sự việc dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại công ty có vốn hóa 4 nghìn tỷ USD này.

CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG THU HÚT HƠN 160.000 CHỮ KÝ

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times rằng họ đang tập hợp các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon thành một nhóm điều phối chiến dịch để vận động đưa ông trở lại. Nhóm này cũng sẽ tìm cách giành sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Người này cho biết ông Huang ủng hộ nỗ lực này.

“Tất cả những người có tiếng nói trong ngành công nghệ, ngoại trừ các công ty AI tiên phong, đều yêu quý Jensen”, người này nói.

Chiến dịch công khai kêu gọi đưa ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia thu hút thêm sự ủng hộ trong cuối tuần qua. Theo hãng tin CNBC, bức thư ngỏ trực tuyến “Stand with Jensen” (Đứng về phía Jensen) đã thu hút hơn 160.000 chữ ký.

Tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla và công ty SpaceX, ông Tim Sweeney, CEO hãng Epic Games, và ông Garry Tan, CEO Y Combinator, nằm trong số các lãnh đạo ủng hộ bức thư yêu cầu hội đồng quản trị “Đưa Jensen trở lại”. Trang web của chiến dịch lưu ý thông tin về đơn vị công tác của người ủng hộ do chính họ khai báo và chưa được xác minh.

Ông Musk là một trong những lãnh đạo công nghệ công khai ủng hộ nổi bật nhất. Trên X, ông viết: “Một chiến dịch đang được triển khai để phục chức cho Jensen và tôi cũng sẽ ký”. Trước đó, ông Musk từng nói sẽ là “vinh dự” nếu được thuê ông Huang.

Theo trang web của chiến dịch, những người ủng hộ gồm những người tự nhận là nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, cổ đông và đối tác kinh doanh của Nvidia. Bức thư yêu cầu hội đồng quản trị bảo đảm cuộc điều tra công bằng về hành vi của ông Huang và minh bạch hơn về hoàn cảnh ông ra đi.

Một số nhân viên Nvidia vẫn giữ lòng trung thành mạnh mẽ với ông Huang. Kể từ khi ông từ chức, nhiều người trong số này đã công khai kêu gọi ông quay lại và ký tên vào thư ngỏ.

Một kỹ sư cho biết đã quyết định rời công ty sau khi ông Huang ra đi, còn bà Vartika Singh, người có gần 8 năm làm việc tại Nvidia, viết trên X: “Tôi chưa từng làm việc dưới quyền một lãnh đạo nào như Jensen Huang, và tôi nghĩ sau này cũng sẽ không gặp được ai như ông ấy”.

Trước đó, hôm thứ Sáu (13/11), hai cổ đông lớn của Nvidia là ông Brad Gerstner, nhà sáng lập Altimeter Capital, và ông Gavin Baker, người đứng đầu Atreides Management, đã công bố thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia. Theo đó, hai nhà đầu tư đề nghị công ty “để ngỏ mọi phương án, bao gồm khả năng ông Jensen Huang quay lại”.

Để kêu gọi hội đồng quản trị có cách tiếp cận khoan nhượng, ông Gerstner và ông Baker viện dẫn những thành công vượt trội mà Nvidia đạt được trong nhiều năm dưới sự lãnh đạo của ông Huang, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về các sự kiện gần đây dẫn đến việc ông ra đi. Hai nhà đầu tư cũng cho rằng ông Huang xứng đáng được hưởng một quy trình công bằng trước khi hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào.

NHIỀU RÀO CẢN TRÊN ĐƯỜNG QUAY LẠI

Dù nhận được hậu thuẫn từ một số lãnh đạo công nghệ và nhân viên Nvidia, nỗ lực đưa ông Huang trở lại nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ các quan chức chủ chốt tại Washington. Ngày Chủ nhật (15/11), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi “cải tổ mạnh mẽ” ban lãnh đạo Nvidia sau khi ông Huang từ chức.

Theo CNBC, các nhà lập pháp Mỹ đang chuẩn bị mở các cuộc điều tra về việc mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang có thể đã gây tổn hại thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI như thế nào. Các cuộc điều tra cũng sẽ xem xét hệ lụy đối với an ninh quốc gia, cũng như mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên nội các.

Khác với một số nhà sáng lập kiêm CEO khác, ông Huang không nắm cổ phần chi phối tại Nvidia, nên không thể dùng quyền biểu quyết để bác bỏ các quyết định của hội đồng quản trị. Khả năng trở lại của ông còn phụ thuộc vào hội đồng quản trị và ban điều hành hiện do quyền CEO Colette Kress dẫn dắt.

Bà Kress, người từng nhiều năm giữ vị trí giám đốc tài chính của Nvidia, được bổ nhiệm quyền CEO sau khi ông Huang từ chức. Trong khi đó, hội đồng quản trị công ty cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí CEO chính thức. Ban lãnh đạo công ty đang tìm cách ổn định tình hình trước khi công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Ba tuần này.

Mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và bà Alice Huang, cựu lãnh đạo của công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore, đã khiến Nvidia bị xem xét kỹ lưỡng hơn về việc tuân thủ các quy định khi bán chip AI cho những khách hàng tại châu Á có khả năng liên quan đến Trung Quốc.

Theo CNBC, bà Alice Huang bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Hãng tin này trước đó đưa tin bà có thể sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp tại Trung Quốc mang lại lợi ích cho Huawei, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nvidia tại nước này.

Ngay cả những người ủng hộ ông Huang cũng chưa rõ làm thế nào để khôi phục uy tín cho ông.

“Quan hệ ngoài hôn nhân với cấp dưới là lý do đủ để sa thải”, một người tham gia vận động đưa ông trở lại thừa nhận.

Trong khi đó, hội đồng quản trị Nvidia cũng đã tìm đến một ứng viên kế nhiệm tiềm năng. Hôm thứ Sáu, Financial Times đưa tin hội đồng này đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO hãng thiết kế chip Arm của Anh. Ông Haas từng giữ các vị trí điều hành tại Nvidia trước khi gia nhập Arm năm 2013.

Tuy nhiên, trả lời CNBC, người phát ngôn Nvidia cho biết công ty đang lựa chọn một công ty tìm kiếm nhân sự cho vị trí CEO và chưa chính thức làm việc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào. Người này cho rằng mọi đồn đoán về ứng viên cụ thể, dù từ nội bộ hay bên ngoài, đều còn quá sớm.

Ông Anthony Scaramucci, nhà sáng lập công ty đầu tư SkyBridge và cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, bác bỏ khả năng ông Huang quay lại làm CEO, cho rằng các cuộc điều tra xung quanh ông tạo ra những rào cản mà một chiến dịch công khai không thể vượt qua. Ông viết trên X rằng hội đồng quản trị Nvidia không thể phục chức cho một CEO có hành vi vẫn đang bị điều tra.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng ông Huang vẫn có cơ hội trở lại bất chấp những tranh cãi. Ông Jay Goldberg, nhà phân tích cấp cao tại Seaport Research Partners, nhận định ông Huang có thể trở lại nếu vượt qua các vướng mắc pháp lý, nhờ ảnh hưởng trong ngành AI và sự ủng hộ liên tục của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, không phải ai ở Phố Wall cũng tin điều này có thể diễn ra sớm.

“Chúng tôi cho rằng không có cơ hội nào để ông Jensen trở lại Nvidia với vai trò CEO”, ông Dan Ives, giám đốc điều hành cấp cao kiêm đối tác của công ty Yorkville Ives & Co., nhận định trong một báo cáo.

Ông Ives nhận định bức thư ngỏ của các cổ đông và sức ép dư luận có thể gây thêm xao nhãng cho Nvidia, nhưng sẽ không thay đổi nhiệm vụ trọng tâm của quyền CEO Kress là khôi phục sự ổn định và niềm tin của nhà đầu tư. Ông cho rằng vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực chip AI và triển vọng nhu cầu dài hạn vẫn nguyên vẹn dù ban lãnh đạo xáo trộn.