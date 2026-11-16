Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Trung Đông

Ngày 15/11, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ chính thức đến Trung Đông, gia nhập đội hình cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush. Theo kế hoạch ban đầu, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ thay thế tàu sân bay USS George Washington, nhưng đến nay, tàu USS George Washington vẫn chưa rời khỏi khu vực mà tiếp tục neo đậu tại đây.

Như vậy, Mỹ hiện triển khai tổng cộng 3 nhóm tác chiến tàu sân bay trong phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) với 20.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ và hàng trăm máy bay.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trước đó, đợt triển khai tương tự diễn ra vào tháng 4 khi 3 tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động trong khu vực, lần đầu tiên kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Hiện tại, chưa rõ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ ở lại khu vực Trung Đông trong bao lâu.

Động thái diễn ra giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang, cuộc đàm phán giữa Iran - Mỹ rơi vào bế tắc và Tehran tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần Iran tấn công một quốc gia vùng Vịnh.

Một số video lan truyền trên mạng cho thấy UAV xuất hiện trên bầu trời Riffa và tấn công một địa điểm chưa xác định. Trong khi video khác dường như ghi lại đám cháy lớn tại sân bay trực thăng. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, ông Ebrahim Zolfaghari chia sẻ lại cả 2 video này trên nền tảng X.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết giới chức hàng hải Ấn Độ thông báo về vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn, song mức độ thiệt hại đối với con tàu hiện vẫn chưa được xác định.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo quan chức Mỹ, tại cuộc gặp 3 bên, ông Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và có khả năng đề cập đến cuộc chiến của Mỹ tại Iran.