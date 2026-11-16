Đảng Dân chủ giành lại ghế thống đốc Alaska sau gần ba thập niên

Ông Kreiss-Tomkins (ở giữa) sẽ trở thành thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Alaska

Kreiss-Tomkins, 37 tuổi, cựu nghị sĩ bang đại diện thành phố Sitka, đã vượt qua 3 đối thủ thuộc đảng Cộng hòa để kế nhiệm Thống đốc Mike Dunleavy, người không đủ điều kiện tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Kreiss-Tomkins nhận khoảng 50,9% phiếu lựa chọn đầu tiên, đủ để giành chiến thắng mà không cần áp dụng cơ chế kiểm phiếu xếp hạng, hệ thống bầu cử đặc thù của Alaska.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Kreiss-Tomkins tập trung vào các vấn đề chi phí sinh hoạt, đầu tư cho giáo dục công, giảm giá năng lượng và thúc đẩy hợp tác lưỡng đảng.

Ông cũng đề xuất yêu cầu tất cả doanh nghiệp dầu khí nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và tạm hoãn phê duyệt các trung tâm dữ liệu mới cho đến khi bang hoàn thiện khuôn khổ quản lý phù hợp.

Chiến thắng của Kreiss-Tomkins được hỗ trợ bởi một liên minh cử tri rộng hơn nền tảng truyền thống của đảng Dân chủ.

Trong giai đoạn cuối chiến dịch, ông nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại Alaska.

Đảng Dân chủ ghi nhận thêm nhiều thắng lợi trong các cuộc đua cấp bang trên khắp nước Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo các dự báo của truyền thông Mỹ, đảng này sẽ nắm giữ 30 ghế thống đốc sau bầu cử, tăng cường hiện diện tại một số bang vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát trong thời gian dài.

Khi nhậm chức vào đầu năm tới, ông Kreiss-Tomkins sẽ trở thành thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Alaska.

Theo Guardian