Mỹ, Trung Quốc và Nga dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, song không công bố chương trình nghị sự hoặc các vấn đề cụ thể dự kiến được thảo luận.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức ngày 19/11 tại Thâm Quyến, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc gặp của ba nhà lãnh đạo tại Trung Quốc trong tuần này. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov đánh giá cuộc gặp giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, một trong những trọng tâm thảo luận dự kiến là vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cho rằng đây có thể là cơ sở để thúc đẩy một thỏa thuận mới giữa các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Putin muốn đưa vấn đề đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine vào chương trình nghị sự của hội nghị. Các vấn đề khác như tình hình trên bán đảo Triều Tiên và căng thẳng liên quan đến Iran cũng có thể được đề cập.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý, trong bối cảnh các vấn đề an ninh và kiểm soát vũ khí hạt nhân tiếp tục là những nội dung quan trọng trong quan hệ quốc tế.