Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid của Saudi Arabia

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, người phát ngôn quân sự của Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree, khẳng định các cuộc tấn công đã đánh trúng những mục tiêu dự kiến. Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về những tuyên bố này.

Houthi cũng tuyên bố đã phóng 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào các vị trí tập trung quân đội Saudi Arabia tại căn cứ Qa’wa và những khu vực lân cận thuộc tỉnh Lahj của Yemen.

Ông Saree cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dưới quyền sĩ quan Saudi Arabia Badr al-Harbi, khiến hàng chục người thương vong và phá hủy một số phương tiện. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Người phát ngôn Houthi cũng cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tiến hành 75 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa trong 24 giờ trước đó tại các tỉnh Saada, Taiz, Lahj, Al-Jawf và Marib, gây thương vong cho dân thường. Theo ông, các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay F-15 và Typhoon xuất phát từ các căn cứ không quân Khamis Mushait và Taif, cùng với các đợt phóng tên lửa từ khu vực Najran.

Ông Saree cho biết tổng số cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa do liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành kể từ khi căng thẳng leo thang đã lên tới 5.095 cuộc.

Bác bỏ thông tin của Saudi Arabia về việc đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) trên bầu trời hai thành phố Mecca và Medina, ông Saree cho rằng những tuyên bố này là bịa đặt, đồng thời khẳng định các chiến dịch của Houthi chỉ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Saudi Arabia.

Trong khi đó, lực lượng thân chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đang rút khỏi khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Việc Houthi kiểm soát khu vực gần Bab al-Mandab làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải và hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế. Trong khi đó, những gián đoạn tại eo biển Hormuz do xung đột khu vực đã khiến Saudi Arabia gia tăng phụ thuộc vào các tuyến xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ.

Về phần mình, Houthi khẳng định không đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế đi qua eo biển Bab al-Mandab khi giành quyền kiểm soát khu vực này, nhưng sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Saudi Arabia.