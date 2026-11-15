F-16C/D – Bước chuyển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không sang máy bay đa nhiệm

Khi F-16A/B bắt đầu hoạt động, Không quân Mỹ nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của thiết kế này không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ không đối không.

Những tiến bộ trong radar, máy tính nhiệm vụ và vũ khí dẫn đường tạo điều kiện để F-16 đảm nhiệm cả nhiệm vụ tiến công mặt đất, chế áp phòng không và hỗ trợ lực lượng mặt đất.

F-16C/D được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đó. F-16C là phiên bản một chỗ ngồi, còn F-16D có 2 chỗ ngồi.

Một trong những nâng cấp quan trọng ở cấu hình Block 25 là radar AN/APG-68, thay thế AN/APG-66 trên các máy bay đời đầu.

Radar mới có năng lực xử lý và theo dõi mục tiêu được cải thiện, đồng thời hỗ trợ các chế độ hoạt động phục vụ nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Buồng lái cũng được nâng cấp với màn hình đa chức năng và màn hình hiển thị trước mặt phi công có góc quan sát rộng hơn.

Những thay đổi này giúp phi công tiếp cận thông tin nhiệm vụ thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào các đồng hồ cơ truyền thống.

Các lô F-16C/D tiếp theo được cải tiến về động cơ. Block 30/32 mở ra lựa chọn giữa động cơ General Electric F110 và Pratt & Whitney F100.

Những thay đổi này tạo ra sự khác biệt về cửa hút khí và cấu hình động lực giữa các nhóm máy bay.

Block 40/42 tiếp tục tăng cường năng lực tác chiến ban đêm, đặc biệt thông qua việc tích hợp hệ thống định vị và ngắm bắn LANTIRN.

Đến Block 50/52, F-16 được cải tiến để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương.

Các máy bay có thể sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 HARM cùng thiết bị hỗ trợ xác định và tấn công nguồn phát sóng radar.

Đây là bước mở rộng quan trọng, đưa F-16 tham gia những nhiệm vụ trước đó thường gắn với các máy bay chuyên dụng.

Việc phát triển F-16C/D cho thấy một thiết kế ban đầu tập trung vào không chiến có thể chuyển thành nền tảng đa nhiệm nếu được nâng cấp đồng bộ.

Khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí, radar và thiết bị ngắm bắn đã giúp F-16 duy trì giá trị chiến đấu trong nhiều môi trường khác nhau.