Thông tin vụ va chạm giữa hai phi cơ tại sân bay Mỹ

AP dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và hãng Copa Airlines cho biết, vụ va chạm giữa hai máy bay xảy ra tại giao lộ đường lăn ở sân bay quốc tế Miami vào khoảng 21 giờ tối 14/11.

"Vụ tai nạn liên quan đến một máy bay Boeing 737 của hãng Copa Airlines chở 172 người và một máy bay chở hàng Boeing 767 của hãng UPS. Cánh của máy bay Copa Airlines đã va vào mũi của máy bay UPS", nguồn tin cho hay.

Các phương tiện di chuyển qua lối vào sân bay quốc tế Miami ở Miami, Mỹ, ngày 12/5/2020. Ảnh: AP/Wilfredo Lee.

Những bức ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy phần mũi của máy bay UPS có một vết rách ngang ở một bên.

Trong đoạn ghi âm do ATC.com thu được, một phi công trên máy bay UPS đã nói với đài kiểm soát không lưu rằng phi cơ này đã bị máy bay Copa va chạm nhẹ. Trong khi đó, đài kiểm soát không lưu nói với phi công UPS rằng lẽ ra anh phải nhường đường cho máy bay Copa.

Theo NTSB ngày 15/11, thông tin sơ bộ cho thấy máy bay của UPS đã được lệnh nhường đường cho máy bay của Copa Airlines nhưng đã không dừng lại. Máy bay của UPS bị hư hại, trong khi việc đánh giá tình trạng máy bay của Copa vẫn chưa hoàn tất.

NTSB đã mở cuộc điều tra và dự kiến ​​báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 30 ngày.

Theo các quan chức, máy bay của hãng Copa vừa hạ cánh sau hành trình từ Thành phố Panama, còn máy bay của UPS đang hướng đến Bogota, Colombia.

UPS cho biết họ đang phối hợp với các nhà chức trách để xác định điều gì đã xảy ra.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, hãng Copa mô tả đây là vụ "va chạm nhỏ", và cho biết hai hành khách của họ đã được điều trị tại chỗ vì những vết thương nhẹ.