EU kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Địa Trung Hải

Trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết, các nhân viên thuộc Chiến dịch IRINI đã lên tàu MV MIDAG và xác định con tàu treo cờ không hợp lệ.

Theo bà Kallas, hoạt động kiểm tra được tiến hành căn cứ Điều 110 Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, cho phép tàu chiến khám xét tàu nước ngoài trên biển cả trong một số trường hợp nhất định, trong đó có nghi vấn tàu không có quốc tịch. Việc sử dụng quốc kỳ của một quốc gia mà tàu không có quyền treo cũng có thể khiến con tàu bị xem là không có quốc tịch.

Chiến dịch IRINI được EU triển khai từ năm 2020, với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Libya. Hoạt động kiểm tra tàu MV MIDAG cho thấy phạm vi thực thi nhiệm vụ của EU cũng liên quan đến việc giám sát các hoạt động hàng hải có dấu hiệu vi phạm quy định quốc tế.

“Hạm đội bóng tối” là thuật ngữ chỉ các tàu chở dầu thường có chủ sở hữu không rõ ràng, sử dụng cờ đăng ký không minh bạch hoặc thay đổi quốc kỳ, nhằm vận chuyển dầu mà không chịu sự giám sát đầy đủ của phương Tây. Các nước phương Tây cho rằng mạng lưới tàu này giúp Nga duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng và né tránh các biện pháp trừng phạt. Moskva bác bỏ sự tồn tại của một hạm đội như vậy.

Bà Kallas khẳng định EU sẽ tiếp tục gây sức ép đối với hoạt động của các tàu bị nghi thuộc mạng lưới này, cả thông qua các biện pháp trên biển và kênh ngoại giao. Bà cũng cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU dự kiến thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga trong ngày 16/11, trong đó có thể đưa thêm các ngân hàng, bên mua dầu và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động của “hạm đội bóng tối” vào danh sách trừng phạt.