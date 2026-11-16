Ảnh ấn tượng: Chủ tịch UFC từ chối lời mời của Tổng thống Trump, COP31 thúc đẩy hành động khí hậu, Giáo hoàng Leo XIV công du Mỹ Latinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới bên cạnh Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Giải võ thuật tổng hợp UFC Dana White tại phòng họp báo Nhà Trắng, ngày 9/11. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump bất ngờ mời người bạn lâu năm Dana White lên bục phát biểu và hỏi liệu ông có muốn đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hay không. Trước lời đề nghị này, người đứng đầu giải võ thuật tổng hợp UFC hài hước đáp: “Cảm ơn lời đề nghị của ngài. Nhưng không, tôi không muốn tham gia chính trị”. Màn đối đáp diễn ra sau khi Nhà lãnh đạo Mỹ gây chú ý với thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/11 về khả năng bổ nhiệm ông Dana White vào vị trí trên. Dù sau đó khẳng định đây chỉ là lời nói đùa, Tổng thống Trump vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho người bạn lâu năm của mình. (Nguồn: CNN)

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva được một đại biểu cộng đồng bản địa chào đón tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về rừng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/11. Phát biểu tại COP31, Tổng thống Lula da Silva cảnh báo, vấn đề biến đổi khí hậu đang dần bị lu mờ trong chương trình nghị sự quốc tế. Trước thực trạng này, nhà lãnh đạo Brazil khẳng định quyết tâm đưa đất nước trở lại vai trò tích cực trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Tổng thống Lula da Silva đồng thời kêu gọi các quốc gia phát triển thực hiện đầy đủ những cam kết hỗ trợ tài chính cho các nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. (Nguồn: The Guardian)

Giáo hoàng Leo XIV tham dự một sự kiện tại Nhà thờ Chính tòa Montevideo, Uruguay, ngày 6/11, mở đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày tới khu vực Mỹ Latinh. Trong chuyến thăm Uruguay, Giáo hoàng Leo XIV đề cao tinh thần đối thoại, gắn kết cộng đồng và quan tâm những người dễ bị tổn thương. Khép lại chặng dừng chân tại quốc gia Nam Mỹ ngày 8/11, người đứng đầu Giáo hội Công giáo tiếp tục hành trình tới Argentina, với thông điệp xuyên suốt về đoàn kết và trách nhiệm vì lợi ích chung. Tại Argentina, Giáo hoàng tiếp tục kêu gọi vượt qua những chia rẽ trong xã hội, tăng cường đối thoại và đặt phẩm giá con người làm trọng tâm trong quá trình hoạch định chính sách. (Nguồn: ADN Celam)

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ sập tòa nhà tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, ngày 11/11. Chiều 11/11, một tòa nhà ba tầng tại Brooklyn bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngay sau sự cố, khoảng 250 nhân viên cứu hỏa và lực lượng ứng phó khẩn cấp được huy động tới hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do kết cấu công trình không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (Nguồn: CNN)

Một bé trai đi ngang qua những chiếc lều ngập nước sau trận mưa lớn tại Dải Gaza. Mưa bão dữ dội cuối tuần qua khiến hàng chục nghìn người Palestine phải sống trong những chiếc lều ngập nước hoặc hư hại nặng nề, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza thêm trầm trọng. Theo các tổ chức cứu trợ, khoảng 150.000 lều trú ẩn mới vẫn bị giữ bên ngoài vùng lãnh thổ này, chờ Israel cho phép đưa vào. Trước tình hình đó, ngày 15/11, ngoại trưởng Australia, Canada, Italy và Anh ra tuyên bố chung hối thúc Israel chấm dứt tình trạng trì hoãn, bảo đảm hàng viện trợ nhân đạo được vận chuyển nhanh chóng và không gặp trở ngại. (Nguồn: Al Jazeera)

Các đồng đội của tiền đạo Jesús de Miguel thuộc câu lạc bộ CD Tenerife tưởng niệm anh tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 7/11. Ngày 2/11, tiền đạo Jesús de Miguel gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với thủ môn Jesús Owono của FC Andorra trong trận đấu thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Dù được đưa tới bệnh viện điều trị tích cực, cầu thủ 30 tuổi đã qua đời một ngày sau đó, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng bóng đá nước này. (Nguồn: Anadolu)

Những tán lá phong rực sắc đỏ, vàng của mùa Thu nổi bật trên nền núi Phú Sỹ phủ tuyết trắng tại thị trấn Kawaguchiko, Nhật Bản. Trong đợt không khí lạnh bao trùm nhiều khu vực của Nhật Bản, đỉnh núi Phú Sỹ được phủ một lớp tuyết trắng, nổi bật giữa bầu trời xanh trong. Trưa 11/11, nhiệt độ trên đỉnh núi xuống mức âm 11,1 độ C. Chính quyền địa phương cũng đã đóng cửa một số tuyến đường dẫn lên núi để chuẩn bị cho mùa Đông. (Nguồn: The Mainichi)

(tổng hợp)