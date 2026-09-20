Đường làng lung linh ánh điện

Khi trời vừa chập tối, những ngọn đèn LED dọc các tuyến đường ở thôn An Sơn, xã Sơn Động đồng loạt bật sáng. Ánh điện trải dài, soi rõ từng ngõ xóm, hàng cây, mái nhà.

Đường thôn An Sơn, xã Sơn Động được thắp sáng.

Sau một ngày bận rộn, buổi tối là khoảng thời gian người dân nghỉ ngơi, thư giãn. Phụ nữ, thanh niên đi bộ, tập thể dục; trẻ nhỏ đạp xe, vui chơi trước cửa nhà; người cao tuổi ngồi bên hiên hóng gió mát từ sông Lục Nam thổi về. Ánh sáng từ những cột đèn nối tiếp nhau khiến đường quê như bừng lên sức sống mới. Chị Hoàng Thị Ánh, thôn An Sơn kể: “Trước kia, vào buổi tối, người dân đi lại không thuận tiện. Nay ngõ xóm sáng ánh đèn, bà con rất vui. Chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay của quê hương, nhất là hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân vùng cao ngày càng tốt hơn”.

Trước đó, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Sơn Động nắm bắt nguyện vọng của bà con và quyết định triển khai dự án chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng tại khu dân cư thôn số 4 cũ, nay thuộc thôn An Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ ngân sách xã, được thi công từ tháng 5, hoàn thành vào tháng 8/2026.

Trên tổng chiều dài khoảng 1,3 km, hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ gồm cột đèn cao 10 m, đèn LED công suất 150W, cáp điện ngầm, tủ điều khiển cùng các thiết bị bảo đảm an toàn. Hệ thống đóng, cắt tự động theo thời gian, vừa đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, vừa tiết kiệm điện năng. Đồng chí Lục Xuân An, Chủ tịch UBND xã Sơn Động cho biết: “Mục tiêu của dự án là góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn”.

Không riêng thôn An Sơn, ánh điện đang nối dài trên nhiều tuyến đường ở các xã miền núi, vùng cao. Tùy điều kiện thực tế, mỗi nơi lựa chọn cách làm phù hợp song đều hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng, giúp đường quê an toàn hơn.

Đoàn viên thanh niên thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Lạc.

Tại xã An Lạc, tuyến đường thuộc khu dân cư Nà Ó, thôn Biểng vừa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Công trình trị giá khoảng 15 triệu đồng do Đoàn xã phối hợp với Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ thực phẩm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Sau khi khảo sát địa hình, đoàn viên, thanh niên lựa chọn lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện miền núi. Đèn được lắp ở vị trí cao, có khả năng chiếu sáng trên phạm vi rộng. Việc tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên vừa thuận tiện trong vận hành, vừa tiết kiệm chi phí. Chị Mễ Thị Hải, Bí thư Đoàn xã An Lạc chia sẻ: “Giá trị của công trình không lớn nhưng ý nghĩa được nhân lên bởi đó là sự chung tay của tuổi trẻ dành cho đồng bào vùng khó khăn”.

Mỗi địa phương một cách làm, đầu tư bằng ngân sách nhà nước, phát huy sức trẻ tình nguyện hay huy động sự chung tay của Nhân dân. Những nguồn lực ấy đang cùng hướng tới mục tiêu đưa các công trình thiết yếu đến gần hơn với người dân vùng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống giữa các khu vực. Cùng với đường giao thông và các công trình dân sinh được đầu tư, những tuyến đường có hệ thống đèn chiếu sáng đang góp phần làm cho vùng cao Bắc Ninh ngày càng an toàn, văn minh hơn.