Bước phát triển mới trong nhận thức và hành động

Hơn 10 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 kế thừa những kết quả đạt được, phát triển tư duy chỉ đạo khi chuyển từ yêu cầu “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là thay đổi cách diễn đạt mà phản ánh bước phát triển trong nhận thức và hành động của Đảng về con đường, cách thức phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế hỗ trợ thi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trước đây, trọng tâm là học tập, noi gương và làm theo thì nay yêu cầu được nâng lên thành thực hành, tức là biến các giá trị di sản của Hồ Chí Minh thành phương pháp tư duy, phương pháp lãnh đạo, phương pháp công tác và chuẩn mực hành động thường xuyên của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu “làm theo” chủ yếu nhấn mạnh việc noi gương, tu dưỡng và thực hiện các chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì “thực hành” có nội hàm rộng hơn, đòi hỏi biến tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành phương pháp tư duy, phương pháp lãnh đạo, phương pháp công tác và cách thức giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, gắn sát với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người. Nói cách khác, “làm theo” thiên về thực hiện những giá trị đã được nhận thức, còn “thực hành” hướng đến việc “hiện thực hóa” các giá trị đó trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực thi nhiệm vụ. “Thực hành” không phủ định “làm theo” mà kế thừa và nâng lên một trình độ mới, chuyển trọng tâm từ rèn luyện cá nhân sang xây dựng năng lực hành động của tổ chức và cả đội ngũ, từ trong tổ chức đảng đến toàn Đảng và hệ thống chính trị, coi đó là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng lãnh đạo, hiệu lực quản lý và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Việc chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị và giá trị thực tiễn quan trọng trong việc hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đây, việc “học tập” chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất của cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên thì nay có yêu cầu cao hơn, đó là biến những giá trị đó thành nguyên tắc chỉ đạo trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; không chỉ học để nhận thức đúng mà phải thực hành để nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Tức là Đảng ta đề cao “thực hành”, tạo cơ sở nền tảng xây dựng văn hóa công vụ và đạo đức công vụ trong điều kiện mới. Khi tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phương pháp làm việc thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ tự giác tu dưỡng phẩm chất mà còn hình thành phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là nền tảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Việc chuyển sang yêu cầu “học tập và thực hành” trực tiếp làm thay đổi cách thức đánh giá kết quả vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đây, việc thực hiện các chỉ thị chủ yếu được phản ánh qua học tập, xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký làm theo thì nay kết quả phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ nhân dân và những chuyển biến thực chất trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi người. Khi cán bộ, đảng viên lấy kết quả giải quyết công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng quản trị quốc gia. “Thực hành” hướng tới những kết quả cụ thể, có thể kiểm chứng bằng hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cơ đồ, vận mệnh của quốc gia. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần lấy kết quả giải quyết công việc, sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo quá trình thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.