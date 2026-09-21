Cận cảnh dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành hơn 29.500 tỷ đồng sắp về đích sau 12 năm

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 29.500 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh. Tuyến khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm, tuy nhiên sau đó đã dừng triển khai do gặp khó khăn về chính sách đầu tư, nguồn vốn.

Sau khi vướng mắc được xử lý, hiện phần lớn khối lượng xây lắp cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe toàn tuyến cuối tháng 9.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày giữa tháng 9, công trường cầu Phước Khánh đang được khẩn trương hoàn thiện, đơn vị thi công đã bắt đầu thảm trên mặt cầu.

Cầu Phước Khánh là hạng mục quan trọng của dự án, có nhiệm vụ đưa tuyến cao tốc vượt sông Lòng Tàu.

Trên công trường, công nhân làm việc liên tục tại những vị trí còn lại. Các hạng mục được kiểm tra, hoàn thiện từng phần để bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Đức Tiến, một công nhân tại công trường cho biết, những ngày này các đơn vị đang gấp rút thi công, đồng thời kiểm tra lại từng hạng mục để kịp tiến độ đưa dự án vào thông xe.

Toàn cảnh nút giao Vành đai 3 TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Đồng Nai.

Theo chủ đầu tư, dự án đã đạt hơn 99% khối lượng. Hiện công trường tập trung thi công phần còn lại của cầu Phước Khánh và hoàn thiện nút giao Quốc lộ 51.

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong giai đoạn nước rút, đơn vị liên tục đôn đốc các nhà thầu bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu từng hạng mục, tổ chức thi công liên tục. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8km, điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương tại Tây Ninh, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 51 ở Đồng Nai, cách sân bay Long Thành khoảng 16km.

Tuyến đi qua Tây Ninh 2,7km, TPHCM 26,4km và Đồng Nai 28,7km. Công trình được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Hiện gần 30km của tuyến đã được khai thác tạm, gồm đoạn từ nút giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51.

Tại buổi khảo sát cao tốc Bến Lức - Long Thành ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, hoàn thành các phần việc còn lại.

Ông cũng đề nghị VEC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu để Hội đồng kiểm tra nhà nước kiểm tra trong tháng 9, làm cơ sở đưa toàn tuyến vào khai thác.