Khí thế thi đua ở Trung đoàn 282

Tại các Tiểu đoàn: 177, 178, 179, 180, phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Hạ sĩ Lê Thanh Vũ, Khẩu đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 178, chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi chiến sĩ phải biến quyết tâm thi đua thành hành động cụ thể trong huấn luyện và công tác hằng ngày; chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững thành tích và khắc phục tốt những hạn chế còn tồn tại để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Sư đoàn 375 động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282.

Điểm nhấn của phong trào là thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật lực lượng phòng không do Quân chủng tổ chức năm 2026. Trung đoàn 282 chú trọng huấn luyện đội ngũ chiến thuật 1 xe 1 máy, thu hồi cơ động, triển khai khí tài, làm công tác chuẩn bị chiến đấu; tổ chức huấn luyện từ phân đoạn từng xe, đài, đại đội đến huấn luyện quy trình toàn đơn vị. Bộ đội được rèn luyện thành thục nội dung ban ngày, từng bước chuyển sang ban đêm, sát với điều kiện thực tế diễn tập. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chính ủy Sư đoàn 375 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn 282; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện và gắn phong trào thi đua với từng nhiệm vụ cụ thể.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Chính ủy Trung đoàn 282 khẳng định: “Đảng ủy Trung đoàn xác định phong trào thi đua phải hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, đạt thành tích cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của năm, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.