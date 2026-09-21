Thời tiết hôm nay (21-9): Miền Bắc ngày nắng, miền Trung và miền Nam có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa; nhiệt độ 24-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (21-9): Miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, ngày nắng; phía Nam sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1,0-2,0m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 1,0-2,0m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.