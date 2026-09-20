CSGT Đồng Nai kiến nghị thêm đèn tín hiệu, sơn lại vạch bị mờ... để bảo đảm ATGT

Ngày 20/9, theo tin từ Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, sau 3 ngày (từ 16/9 đến cuối chiều 19/9) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên QL1 qua TP Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 741 trường hợp vi phạm, lập biên bản 535 trường hợp, tạm giữ 87 phương tiện và ghi nhận 222 trường hợp phạt nguội. Tổng số tiền phạt dự kiến hơn 2,4 tỷ đồng.

Đồng thời CSGT cũng phát hiện nhiều bất cập trên QL1 và đề xuất xử lý nhằm đảm bảo ATGT.

CSGT vừa tuần tra, kiểm soát trên đường, vừa ghi nhận những bất cập về an toàn giao thông trên QL1 và kiến nghị khắc phục.

Cụ thể, tại Km1811+600 và khu vực giao nhau gần Trung tâm Y tế Xuân Lộc, vạch sơn giảm tốc đã bị mờ. Tại khu vực cầu Sập, Km 1864+200, lực lượng chức năng kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh thời gian hoạt động của đèn tín hiệu giao thông.

Tại Km 1863+100, khu vực trước Trường THCS Lý Tự Trọng, phương tiện lưu thông đông vào thời điểm học sinh tan trường, trong đó có nhiều xe tải, xe khách. Lực lượng làm nhiệm vụ đề xuất nghiên cứu bổ sung tín hiệu dành cho người đi bộ nhằm tăng cường an toàn.

Ngoài ra, một số vị trí khác trên tuyến được ghi nhận có hệ thống chiếu sáng hư hỏng, mặt đường xuất hiện ổ gà, không bằng phẳng hoặc còn bất cập trong tổ chức giao thông.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, thành viên đoàn công tác Cục CSGT cho biết, 2 tổ công tác được tăng cường nhằm hỗ trợ Công an Đồng Nai phát hiện, xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời, rà soát những bất cập về tổ chức giao thông trên QL1 để kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.