Trung Quốc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhiều lãnh đạo cấp bộ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Công Tuyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 20/9, Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhiều quan chức cấp bộ.

Cụ thể, ông Dư Hiểu Huy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin; ông Phan Văn Bác được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn; ông Lý Thành Cương được bổ nhiệm làm Đại diện đàm phán Thương mại Quốc tế của Trung Quốc (hàm Bộ trưởng); ông Lăng Kích được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức Phó Đại diện đàm phán Thương mại Quốc tế của Trung Quốc; ông Thái Đông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Tài chính Quốc gia; ông Trương Ủng Quân được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia Trung Quốc; ông Trương Hiếu Đường được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Quốc gia; và ông Lưu Chấn được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Trung Y dược quốc gia.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, các ông Dư Hiểu Huy, Phan Văn Bác, Lý Thành Cương, Lăng Kích, Thái Đông, Trương Ủng Quân, Trương Hiếu Đường, Lưu Chấn lần lượt giữ các chức vụ Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc; Cục trưởng Cục Trồng trọt (Cục Quản lý Thuốc bảo vệ thực vật); Đại diện đàm phán Thương mại Quốc tế Trung Quốc (cấp Bộ trưởng) kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại; Thứ trưởng Bộ Thương mại, Phó tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Cát Lâm; Trưởng ban Kỹ thuật, Tập đoàn Vận tải Đường sắt thuộc Tập đoàn Đầu tư Giao thông Thạch Gia Trang; Vụ trưởng Vụ Tài chính (Vụ Kiểm toán) thuộc Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá quốc gia; Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quảng An Môn, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y học Trung Quốc.

Cùng với các quyết định bổ nhiệm, Quốc Vụ viện Trung Quốc cũng tiến hành miễn nhiệm một số quan chức. Cụ thể, cơ quan này quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục đối với ông Từ Thanh Sâm; chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Hồ Vệ Liệt ; chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia Trung Quốc đối với ông Ngưu Nhất Binh; chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang đối với ông Liêu Chí Vĩ ./.