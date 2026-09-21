Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân
Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2026 với Bộ Quốc phòng Belarus và Bộ Quốc phòng Algeria, sáng nay (21-9), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 21 đến 28-9, nhằm tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Quân đội hai nước Belarus và Algeria, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa Việt Nam với hai nước.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-chinh-thuc-cong-hoa-belarus-va-cong-hoa-algeria-dan-chu-va-nhan-dan-1057725