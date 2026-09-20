Chương trình 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' năm 2026 tại Thanh Hóa

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự chương trình có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu Quốc hội; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Về phía Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu động viên các cháu thiếu nhi tại chương trình.

Đại biểu dự chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn xác định việc tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí và chăm lo thế hệ trẻ, chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới là nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa từ các chương trình trước đây, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường và giàu truyền thống cách mạng, thể hiện thông điệp nhân văn, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội: Dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Các đại biểu cùng phá cỗ, vui Trung thu với các cháu thiếu nhi trong chương trình.

Các cháu thiếu nhi tham gia các hoạt động tại chương trình.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao quà tặng các học sinh tại chương trình.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quà tặng các học sinh.

Đồng chí Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên trao quà tặng các học sinh.

Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" là hoạt động thường niên do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị đồng hành tổ chức để đem niềm vui đến cho các em thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới. Đồng thời với chương trình tại xã Mường Lát, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo, tổ chức Trung thu cho các em với tinh thần dành nhiều tình cảm nhất, mọi nguồn lực tốt nhất, để các em được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên học tập, trưởng thành.