Lâm Đồng: Mưa lớn lại gây ngập quốc lộ 20

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại đầu đoạn đường bị ngập, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hiệp Thạnh cũng phát thông báo khẩn về tình hình mưa lũ để người dân chủ động ứng phó.

Nước dâng gây ngập quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, tối 20-9

Chiều và tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài trên địa bàn và nước từ thượng nguồn khu vực Đà Lạt đổ về khiến mực nước tại thôn Định An dâng cao. Các khu vực trũng có nguy cơ ngập sâu; sườn dốc, đường đèo và khu vực ven suối tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đề nghị người dân đưa người già, trẻ em, di chuyển tài sản và gia súc đến nơi cao ráo, an toàn; hạn chế đi lại tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không cố vượt qua các đoạn đường ngập.