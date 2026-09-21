Trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết: Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, trong đó có tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức. Nội dung liên quan đến hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ được quy định cụ thể tại khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ trong QĐND Việt Nam. Theo đó, quy định hiện hành về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội chỉ điều chỉnh đối với các hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) biểu hiện tư tưởng chính trị, đạo đức như hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể và các hình xăm, chữ xăm không phù hợp với môi trường văn hóa trong Quân đội, việc thực hiện nhiệm vụ và hình ảnh lễ tiết, tác phong của quân nhân cách mạng. Công dân có hình xăm, chữ xăm không thuộc các trường hợp trên hoặc có thể tẩy xóa thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Chiến sĩ Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân khu 7) chơi trò chơi trong ngày nghỉ. Ảnh: LÊ TIẾN

Nội dung quy định về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phù hợp với bản chất, truyền thống của Quân đội và tính chất, đặc điểm hoạt động quân sự; đồng thời là yêu cầu cần thiết để xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện NVQS là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân với Tổ quốc. Việc một số công dân cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển nhằm trốn tránh thực hiện NVQS là tự từ bỏ quyền, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Những trường hợp trên không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Quân đội; đồng thời, cần được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương vào cuộc xem xét xử lý nghiêm túc để bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện NVQS, hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng để trốn tránh thực hiện NVQS. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp các địa phương tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong thực hiện Luật NVQS, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các chính sách và tác động liên quan; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về NVQS bảo đảm khoa học, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.