Đam Rông 4 chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất

Chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo ông Nguyễn Chí Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn do mưa lớn, chính quyền địa phương đã khẩn trương tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời các hộ dân tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 đến nơi trú tránh an toàn.

Xã Đam Rông 4 đã vận động và tổ chức di dời các hộ dân tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 đến nơi trú tránh an toàn

Đây là khu vực được địa phương xác định có nguy cơ sạt lở cao. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, việc chủ động di dời người dân được địa phương xác định là giải pháp ưu tiên nhằm phòng ngừa từ sớm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Đến nay, 22 hộ với 165 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được tuyên truyền, vận động di dời đến nơi trú tránh an toàn. Cùng với việc di dời, chính quyền địa phương quan tâm bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tạm thời rời khỏi nơi ở.

22 hộ với 165 nhân khẩu tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 có nguy cơ sạt lở cao đã được di dời đến nơi an toàn

Trước mắt, xã Đam Rông 4 hỗ trợ tạm ứng 2 triệu đồng/hộ để các gia đình mua nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống trong thời gian tránh trú, đồng thời tạo sự yên tâm để người dân chấp hành việc di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 có mặt tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 để xử lý, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước tại khu vực

Không chỉ tập trung tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 đang bố trí, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn. Trong đó, địa phương chú trọng các tuyến giao thông, khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, đồi cao và những vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Khu dân cư Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trong cao điểm mùa mưa

Qua công tác kiểm tra, các lực lượng kịp thời cảnh báo người dân, đồng thời chủ động phối hợp tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi cần thiết. Đặc biệt, khu bố trí dân cư đặc biệt khó khăn Đưng K’Nớ 5 và tuyến ĐT.722 được địa phương tập trung theo dõi do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn tiếp diễn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó

Cùng với phương án di dời dân, xã Đam Rông 4 duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống.

Các lực lượng được phân công bám địa bàn, tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, nắm tình hình tại các khu dân cư và tuyến giao thông. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, địa phương chủ động cảnh báo, tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân và triển khai phương án di dời phù hợp.

Nhiều vị trí trên tuyến ĐT.722 đang bị sạt lở do mưa lớn

Địa phương cũng đã chuẩn bị các phương tiện, thiết bị cần thiết, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện được thực hiện theo hướng chủ động, bảo đảm có thể huy động nhanh khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Trong đó, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến ĐT.722 là một trong những nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, một số vị trí trên tuyến xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xã Đam Rông 4 phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến ĐT.722

Trước tình hình này, xã Đam Rông 4 phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến. Địa phương chuẩn bị phương tiện, thiết bị để sẵn sàng tham gia xử lý khi có yêu cầu; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo, hướng dẫn người dân khi lưu thông qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Nguyễn Chí Bình, Phó Chủ tịch UBND xã, trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thường xuyên kiểm tra địa bàn, cập nhật tình hình tại các điểm xung yếu. Đồng thời, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai.

Lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 túc trực tại khu dân cư Đưng K'Nớ 5 nhằm hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho người dân

Trong những ngày tới, dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt có thể gia tăng. Vì vậy, xã Đam Rông 4 tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu và sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời phối hợp xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.