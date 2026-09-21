Giá heo hơi hôm nay 21.9.2026: Thị trường chưa có biến động mới

Sau nhịp tăng nhẹ tại một số địa phương trước đó, thị trường heo hơi bước sang ngày 21.9.2026 với trạng thái khá yên ắng. Toàn bộ 34 địa phương trong bảng khảo sát không ghi nhận thay đổi mới.

Hình minh họa

Miền Bắc vẫn duy trì mặt bằng cao hơn hai khu vực còn lại, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục tập trung quanh vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: Phần lớn địa phương từ 59.000 đồng/kg trở lên

Miền Bắc ngày 21.9.2026 tiếp tục giữ khoảng giá 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Lào Cai thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg, còn 11 địa phương khác cùng duy trì 59.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 21.9.2026

Mặt bằng 59.000 - 60.000 đồng/kg chiếm gần như toàn bộ khu vực, giúp miền Bắc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá.

Giá heo hơi miền Trung: Hai mức giá 57.000 - 58.000 đồng/kg

Tại miền Trung, thị trường tiếp tục đi ngang.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 21.9.2026

Biên độ chỉ 1.000 đồng/kg cho thấy giá tại khu vực này đang khá cân bằng.

Giá heo hơi miền Nam: 7/8 địa phương neo ở mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định và đồng đều.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất giữ mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 21.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 21.9.2026: Chờ động lực mới

So với ngày 20.9.2026, cả 34 địa phương khảo sát giữ nguyên giá. Không nơi nào tăng hoặc giảm.

Mốc 60.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi 58.000 đồng/kg vẫn là vùng giá phổ biến nhất tại miền Trung và miền Nam.

Việc thị trường đi ngang trên diện rộng cho thấy cung - cầu đang tạm thời cân bằng. Những phiên tiếp theo sẽ cần thêm tín hiệu từ sức mua và nguồn cung để xác định liệu giá có thể mở rộng vùng 60.000 đồng/kg hay tiếp tục duy trì nhịp ổn định hiện tại.