Dũng 'khùng': Tôi không sốc

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của Thế giới trần trụi được công bố, việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ứng dụng AI vào quá trình sản xuất nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả phản ứng với chất lượng hình ảnh trong trailer, đồng thời lo ngại AI có thể ảnh hưởng đến công việc của họa sĩ, animator và những nhân sự sáng tạo trong ngành hoạt hình.

Trước những tranh luận, tối 5/10, Nguyễn Quang Dũng có bài viết dài giải thích lý do lựa chọn hướng đi này.

“1 năm qua tôi đi các công ty nước ngoài làm AI để biết AI làm được gì và không làm được gì, để theo dõi những bước phát triển, thay đổi của AI theo từng tháng. Thế giới trần trụi là một ý tưởng khi tôi còn trẻ, lúc suy nghĩ về kịch bản khi tốt nghiệp khóa đạo diễn. Tất nhiên lúc đó nghĩ rồi xếp lại đó vì nó chỉ có thể kể bằng hoạt hình mà điều kiện đó mình không có, nên tôi chọn câu chuyện khác để làm tốt nghiệp”, Nguyễn Quang Dũng mở đầu chia sẻ.

Theo đạo diễn, hoạt hình vốn là lĩnh vực anh yêu thích nhưng cũng là thể loại khó phát triển tại Việt Nam do thị trường còn nhỏ, kinh phí lớn và khả năng thu hồi vốn nhiều rủi ro. Anh cho rằng không ít người làm hoạt hình trong nước khó sống hoàn toàn bằng nghề và phải làm thêm công việc khác để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ hình ảnh trong thời gian làm việc, tìm hiểu quy trình sản xuất tại một công ty AI ở nước ngoài. Ảnh: @nguyenquangdung.

Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh AI trong Thế giới trần trụi chỉ đóng vai trò công cụ, không đồng nghĩa bộ phim được tạo ra bằng vài câu lệnh. “Ê-kíp vẫn đông, vẫn đủ: nhóm biên kịch, họa sĩ phác thảo nhân vật - bối cảnh, DOP, dựng phim, nhạc sĩ, VFX, sound design, vẫn storyboard, vẫn diễn viên lồng tiếng và diễn xuất để AI học, và nó đang học những thứ chúng tôi gửi… Chứ không chỉ làm vài câu lệnh prompt. Vì sản phẩm thu tiền thì phải có nguồn bản quyền cho AI học”, anh viết.

Đạo diễn cũng thừa nhận bản thân không phải người yêu thích AI ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh cho rằng sự phát triển của công nghệ là điều khó tránh và sẽ tác động ngày càng mạnh đến nhiều ngành nghề.

“Tôi luôn ủng hộ sức lao động và sáng tạo của con người. Tôi hoàn toàn ủng hộ những người làm thủ công chất lượng cao, tôi yêu thương và trân trọng những ai làm hoạt hình ở Việt Nam. Nhưng tôi chọn sự hỗ trợ của AI trong dự án này, vì cách này cho tôi giải pháp, có nhà đầu tư, họ kết nối, hỗ trợ cho tôi được gặp, được nghiên cứu và làm việc với những công ty AI lớn nhất của châu Á. Đó là cơ hội để tôi được kể câu chuyện của mình đã nghĩ ra từ thời niên thiếu. Và AI là công cụ, là giải pháp với tôi hiện nay mang tính khả thi nhất”, đạo diễn giải thích.

Theo anh, nếu thị trường hoạt hình truyền thống tại Việt Nam đủ lớn, bản thân vẫn muốn lựa chọn cách làm này. Tuy nhiên, bài toán kinh phí và lượng khán giả ngoài rạp khiến một dự án hoạt hình nội địa khó thu hút đầu tư. Vì vậy, AI trở thành giải pháp giúp Thế giới trần trụi có cơ hội được thực hiện.

Nguyễn Quang Dũng cũng làm rõ phát ngôn AI có thể giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng không đồng nghĩa dự án có kinh phí thấp. Theo dự kiến, Thế giới trần trụi vẫn cần khoảng 15-20 tỷ đồng, chưa tính tiền công của đạo diễn và một số cộng sự nhận thù lao tượng trưng.

“Nếu như chúng ta làm hoạt hình theo cách truyền thống thì kinh phí sẽ cao hơn một phim truyện bình thường đang chiếu ngoài rạp mà thị trường hoạt hình Việt Nam thì không ai dám chắc điều gì để đầu tư. Nên nhân đây tôi cũng cảm ơn các nhà đầu tư của mình cũng khá là mơ mộng khi đầu tư dự án này”, anh cho biết.

Trước những bình luận tiêu cực, Nguyễn Quang Dũng nói đã lường trước phản ứng từ khi quyết định thực hiện dự án. “Tôi không sốc khi nhiều bình luận tiêu cực về dự án này trước khi công bố, nhưng tôi vẫn làm vì đây là 1 cơ hội khả thi. Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án… nhưng mình cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn. Mình cũng đủ trải nghiệm nhiều áp lực tương tự như vậy thì thôi để tôi nhận thêm lần nữa”, đạo diễn chia sẻ.

Sau khi trailer được công bố, việc ê-kíp ứng dụng AI vào quá trình sản xuất nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: HKfilm.

Trước đó, cuối tháng 9, Nguyễn Quang Dũng lần đầu công bố Thế giới trần trụi tại một sự kiện về ứng dụng AI trong sản xuất nội dung giải trí. Đây là phim hoạt hình 3D đầu tiên trong sự nghiệp của anh, phát triển từ ý tưởng được ấp ủ khoảng 20 năm và dự kiến ra rạp năm 2027. Phim xoay quanh Koo, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại, nơi những con vật tin rằng chúng đang được chuẩn bị để đến “Thiên Đường”.

Dự án bắt đầu gây chú ý khi Nguyễn Quang Dũng tiết lộ AI được ứng dụng vào quá trình sản xuất, giúp giảm khoảng 60-70% chi phí so với cách làm hoạt hình truyền thống, tương đương hàng chục tỷ đồng. Sau khi trailer đầu tiên được tung ra ngày 2/10, cách sử dụng AI của ê-kíp tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận, bên cạnh những ý kiến về chất lượng hình ảnh của phim.