'Căn nhà không mái che': Thu Hà Ceri sẽ chọn Sơn Tùng hay Nam Việt?

Ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên tại buổi họp báo ra mắt phim chiều 5.10

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, Căn nhà không mái che kể câu chuyện của những con người bình dị chật vật với cơm áo, nợ nần và những thiếu hụt trong cuộc sống.

Trung tâm câu chuyện là hai gia đình của Hạnh (Minh Huyền) và Toàn (Duy Hưng). Hạnh một mình nuôi hai con Thơ và Khang, còn Toàn là người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe, bươn chải chăm sóc hai con Triết và Mai.

Một cơ duyên đưa những con người vốn xa lạ về chung dưới một mái nhà. Từ những va chạm, khác biệt ban đầu, họ dần nhận ra sự tử tế và những tổn thương phía sau mỗi người.

Nếu câu chuyện của những người trưởng thành mang màu sắc của những đổ vỡ và hành trình tìm lại một mái ấm, thì tuyến nhân vật trẻ lại đem đến nét tươi sáng với bộ ba Thơ - Sơn - Hùng.

Thơ do Thu Hà Ceri đảm nhận là cô gái 16 tuổi học giỏi, thông minh, tháo vát nhưng sớm phải trưởng thành vì hoàn cảnh gia đình. Sơn là người bạn hàng xóm thân thiết với Thơ từ nhỏ, hiền lành, thư sinh và có tình cảm với cô nhưng không dám bày tỏ.

Trong khi đó, Hùng là cậu ấm được nuông chiều, trẻ con, thích nghe nịnh nhưng bản chất lương thiện, tình cảm. Sự xuất hiện của Hùng khiến mối quan hệ giữa ba người trở nên thú vị.

Tại buổi họp báo, câu chuyện “Thơ sẽ chọn ai?” cũng trở thành đề tài khiến dàn diễn viên trẻ hào hứng. Sơn Tùng hài hước cho rằng mình có phần lép vế trước Nam Việt bởi ngoài đời đàn anh đã 27 tuổi, vì thế chắc chắn có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn để chinh phục trái tim Thơ.

Câu trả lời dí dỏm khiến mối quan hệ giữa ba nhân vật trở thành một trong những tuyến đáng chờ đợi của phim. Còn việc trái tim Thơ cuối cùng nghiêng về người bạn thanh mai trúc mã Sơn hay cậu bạn Hùng sẽ chỉ được hé lộ khi bộ phim lên sóng.

Minh Huyền chia sẻ trong buổi họp báo

Một sự kết hợp khác gây chú ý là Minh Huyền và Thu Hà Ceri trong vai hai mẹ con. Thu Hà thừa nhận ban đầu cô từng băn khoăn bởi Minh Huyền ngoài đời quá trẻ, nhìn giống chị hơn là mẹ. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy thay đổi ngay sau lần đầu hai người diễn thử cùng nhau.

“Khi em với chị Huyền cùng đọc xong một phân đoạn và thử diễn với nhau, lúc đấy em đã tin chị Huyền là mẹ của em rồi”, Thu Hà chia sẻ và cho biết giữa hai người có sự kết nối rất gần gũi.

Với Minh Huyền, Hạnh cũng là một thử thách khác hẳn những nhân vật sang trọng, giàu có mà cô từng thể hiện. Nữ diễn viên cho biết đã đọc liền 15 tập đầu ngay khi nhận kịch bản vì bị cuốn vào câu chuyện, sau đó chủ động xin nhận vai. Để chuẩn bị cho Hạnh, cô còn học thêm diễn xuất nhằm tìm được sự mộc mạc phù hợp với nhân vật.

"Căn nhà không mái che" quy tụ dàn diễn viên nhí đầy triển vọng

Không chỉ là câu chuyện về những con người đi tìm một mái ấm sau đổ vỡ, Căn nhà không mái che còn khai thác hành trình những đứa trẻ học cách chấp nhận, sẻ chia và gắn bó khi những người vốn xa lạ trở thành một gia đình.

Từ những va chạm, chành chọe ban đầu, Thơ, Khang, Triết và Mai dần nhận ra rằng tình thân không chỉ được tạo nên bởi huyết thống, mà còn từ tình yêu thương và sự vun đắp dành cho nhau.