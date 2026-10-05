Chiếu miễn phí 3 phim Việt nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến 9/10 tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội), với các suất chiếu vào 9h. Hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội.

Mở đầu chương trình là "Em bé Hà Nội", bộ phim được sản xuất năm 1974, do NSND Hải Ninh đạo diễn. Tác phẩm kể câu chuyện về Ngọc Hà, cô bé 12 tuổi bị thất lạc gia đình sau một trận bom, từ đó bắt đầu hành trình tìm người cha là chiến sĩ.

Qua số phận của nhân vật, bộ phim khắc họa sự mất mát của người dân Hà Nội trong chiến tranh, đồng thời làm nổi bật tinh thần kiên cường và niềm tin vào ngày mai.

Phim "Đào, phở và piano" được chọn chiếu dịp này. Ảnh: Đoàn phim

Phim có sự tham gia của các diễn viên Lan Hương, Thế Anh, Trà Giang... và từng được giới thiệu, ghi nhận tại nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế.

"Ngày về" do đạo diễn Tự Huy thực hiện, sản xuất năm 1986. Lấy bối cảnh tại Hải Phòng, phim tập trung khai thác tâm lý người lính sau khi rời chiến trường trở về quê hương, đối diện với những thay đổi và khó khăn của đời sống thời hậu chiến.

Khép lại chương trình là "Đào, phở và piano", bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn, sản xuất năm 2023. Tác phẩm tái hiện những ngày chiến đấu ác liệt tại Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947, qua đó khắc họa hình ảnh người dân Thủ đô bình dị, hào hoa nhưng giàu lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thành phố.

Phim quy tụ các diễn viên NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực, Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh, Anh Tuấn, Nguyệt Hằng... từng tạo hiệu ứng mạnh khi ra mắt và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

Việc đưa những tác phẩm thuộc nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt Nam trở lại màn ảnh rộng miễn phí dịp 10/10 góp phần tạo thêm một không gian để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tiếp cận lịch sử Thủ đô qua ngôn ngữ điện ảnh.