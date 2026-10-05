Cái kết của Nhất Âu Xuân

Mới đây, Nhất Âu Xuân chính thức khép lại hành trình với tập cuối, mang đến cái kết tương đối trọn vẹn cho tuyến nhân vật trung tâm. Sau hàng loạt biến cố, những cuộc đấu trí và vòng xoáy quyền lực kéo dài xuyên suốt bộ phim, Tạ Thanh Viên và Nghiêm Thụy cuối cùng cũng lựa chọn rời xa tranh đấu để tìm cuộc sống bình yên.

Lưu ý: Bài viết có spoil nội dung phim.

Tạ Thanh Viên lựa chọn buông bỏ quyền lực, cùng Nghiêm Thụy trở về cuộc sống bình yên.

Ở những tập cuối, số phận của Tạ gia đi đến hồi kết sau hàng loạt biến cố. Tạ Thanh Viên trở thành chủ nhân của Tạ gia theo sắc chỉ của hoàng đế. Tuy nhiên, sau những gì đã trải qua, cô không còn đặt nặng quyền lực hay khối tài sản khổng lồ của gia tộc.

Thay vì tiếp tục duy trì những thứ từng khiến các thành viên Tạ gia cuốn vào vòng xoáy tranh giành, Tạ Thanh Viên quyết định quyên góp toàn bộ tài sản của Tạ gia. Đây cũng được xem là cách nhân vật khép lại những ân oán kéo dài qua nhiều thế hệ và tự lựa chọn con đường sống cho mình.

Bi kịch nhất trong hồi kết thuộc về Tạ Thư. Nhân vật này vẫn không thể buông bỏ Tạ gia và những thứ thuộc về gia tộc. Cuối cùng, Tạ Thư chết trong trận hỏa hoạn tại từ đường. Cái chết của nhân vật để lại nhiều cảm xúc bởi Tạ Thư là một trong những người bị ràng buộc sâu sắc nhất với gia tộc và cũng không thể thoát khỏi những chấp niệm của bản thân.

Nhất Âu Xuân khép lại với cái kết viên mãn dành cho Tạ Thanh Viên và Nghiêm Thụy.

Trong khi đó, những người còn lại của Tạ gia cũng lần lượt tìm được hướng đi riêng. Tạ Thanh Hòa mở các cửa hàng bánh và có cuộc sống hạnh phúc bên chồng. Tạ Thanh Như cuối cùng cũng chờ được Lý Tòng Tâm trở về. Những nhân vật khác cũng dần bước ra khỏi những biến cố từng bao phủ cuộc đời họ.

Đáng chú ý, chuyện tình của Tạ Thanh Viên và Nghiêm Thụy có một cái kết đẹp. Sau khi trải qua nhiều thử thách, cả hai không lựa chọn tiếp tục bước vào những cuộc tranh đấu quyền lực mà quyết định rời khỏi chốn quan trường.

Nghiêm Thụy xin giải giáp về quê, cùng Tạ Thanh Viên bắt đầu cuộc sống mới. Quyết định này cho thấy cả hai cuối cùng đã tìm được điều mình thực sự mong muốn sau một hành trình dài đầy nguy hiểm.

Cái kết của Nhất Âu Xuân vì thế vừa có sự viên mãn dành cho cặp đôi chính, vừa mang màu sắc bi thương khi Tạ gia phải trả giá cho những ân oán và lựa chọn trong quá khứ.

Sau tất cả, Tạ Thanh Viên không trở thành người tiếp tục duy trì vòng xoáy quyền lực của gia tộc. Cô lựa chọn buông bỏ, còn Nghiêm Thụy cũng rời khỏi quan trường. Hai người cùng trở về cuộc sống bình dị, khép lại hành trình bằng một lựa chọn nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa: rời xa quyền lực để giữ lấy bình yên và người mình yêu.