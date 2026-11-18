- Hàng bán chạy hay sao mà hôm nay chú nhập nhiều thế?

Phát ghé tai ông, vẻ bí mật:

- Bác chưa biết à? Người ta đang khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ. Tình hình này chắc căng lắm!

- Ai khuyến cáo?

- Các nước trên thế giới khuyến cáo đó. Trên mạng đang lan truyền rầm rầm đấy bác!

- Thế ở Việt Nam có thông báo gì chưa?

- Chưa thì mới lo! Không có chuyện gì sao người ta lại khuyên tích trữ?

Minh họa: MAI MINH

Thấy ông Tính còn nghi ngờ, Phát mở điện thoại, chỉ vào đoạn video đang được chia sẻ trên mạng:

- Bác xem này, người ta còn cảnh báo phải chuẩn bị trước khi quá muộn. Ông Tính nheo mắt:

- Thế chú có biết thực hư thế nào không?

- Cả nghìn lượt chia sẻ rồi. Nhà cháu vừa đăng lại, mấy trăm người xem rồi đấy!

Nói đoạn, Phát kéo ông Tính lại gần:

- Bác cứ mua trước vài thùng mì, mấy két nước. Cháu có sẵn đây. Giá nhỉnh hơn hôm qua một chút, nhưng lúc cần chưa chắc đã mua được!

Đúng lúc ấy, chị Hạnh-cán bộ xã đi ngang qua. Nghe chuyện, chị bật cười:

- Hóa ra chú Phát vừa làm chuyên gia dự báo khủng hoảng, vừa kiêm bán hàng cứu trợ!

Phát chống chế:

- Em chỉ lo cho bà con thôi!

Chị Hạnh hỏi:

- Thế chú đã đọc đầy đủ thông tin chưa? Khuyến nghị chuẩn bị nhu yếu phẩm trong 72 giờ là để người dân chủ động ứng phó trước những tình huống khẩn cấp, trong thời gian chờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Đâu phải thông báo chiến tranh hay thảm họa sắp xảy ra!

- Nhưng nhiều nước khuyến cáo thì phải có nguyên nhân chứ?

- Đúng! Yêu cầu là phải chủ động phòng ngừa rủi ro. Còn suy diễn thành thảm họa sắp xảy ra lại là chuyện khác. Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin thiếu bối cảnh, gây hoang mang đấy!

Ông Tính nhìn Phát:

- Thế mà chú bảo là tin chắc chắn!

Phát vẫn cố cãi:

- Em có bịa đâu, chỉ chia sẻ lại thôi!

Chị Hạnh nghiêm giọng:

- Nguy hiểm chính là ở chỗ đó. Một thông tin đúng bị cắt xén, thêm vài câu suy diễn, thế là thành sai lệch. Có người lợi dụng để câu view, có kẻ vin vào đó gieo rắc tâm lý bất an, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan chức năng. Đây chính là thủ đoạn được sử dụng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng đấy.

Ông Tính chỉ những thùng hàng:

- Hóa ra chú không chỉ bán mì tôm mà còn bán cả... nỗi sợ!

Phát đỏ mặt:

- Em cũng chỉ nghe người ta nói...

- Nghe thì phải kiểm chứng, biết đúng mới chia sẻ. Chuẩn bị nhu yếu phẩm là cần thiết, nhưng không được biến tinh thần chủ động thành sự hoảng loạn-chị Hạnh nhắc.

Phát biết mình sai, lặng lẽ mở điện thoại, xóa bài đăng. Mấy thùng mì tôm vẫn nằm nguyên trong kho. Chỉ có món hàng “nỗi sợ” thì đã hết người mua.