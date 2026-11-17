Chỉ ít ngày sau khi được dọn dẹp, mương thoát nước đã lại ngập trong chất thải bể phốt. Ảnh: Hồng Quý

Niềm vui lớn chẳng tày gang

Sau khi thông tin về “bể phốt lộ thiên” này được phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phản ánh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, xử lý. Trong đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cử cán bộ chuyên môn cùng xe bồn chuyên dụng đến hiện trường thực hiện sục hút toàn bộ phần chất thải bể phốt dạng lỏng tồn đọng ở đây rồi đem đi xử lý. Điều này giúp mùi hôi thối ở khu vực điểm đổ trộm thải này giảm đi đáng kể, người dân gần khu vực tỏ ra rất đồng tình, phấn khởi.

Một lượng lớn chất thải màu vàng đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc vừa được các đối tượng đổ trộm ra khu vực. Ảnh: Hồng Quý

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi điểm đổ thải trái phép này được dọn dẹp, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội lại nhận được phản ánh của người dân cho biết việc đổ trộm chất thải bể phốt ở đây lại tái diễn trở lại. Anh Trần Huy Tuấn (trú tại làng Phú Đô, phường Từ Liêm) cho biết, vào sáng 16-11, khi đi làm qua khu vực trên anh phát hiện mùi hôi thối quen thuộc đã nồng nặc trở lại. “Lúc sáng có việc gấp tôi không kịp dừng lại kiểm tra. Nhừn đến chiều khi ghé vào chỗ mương thoát nước sát đường gom Đại lộ Thăng Long tôi thấy một lượng lớn phân bùn bể phốt dạng lỏng đã được đổ xuống đó tự bào giờ”, anh Tuấn kể lại.

Để kiểm chứng thông tin của anh Tuấn, chiều 17-11, phóng viên đến hiện trường kiểm tra và ghi nhận hiện trạng đúng như những gì người dân phản ánh. Mương thoát nước nối từ cao tốc xuống sát mép đường gom Đại lộ Thăng Long trước đó ít ngày vốn đã được hút khô giờ dềnh lên thứ nước bùn vàng, sủi bọt và bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Đặc biệt, một rãnh chảy sâu nối thẳng ra mép cống thoát nối với hệ thống kênh thu nước mưa dọc Đại lộ Thăng Long xuất hiện thấy rõ giữa mương nước. Điều này cho thấy, một lượng chất thải bể phốt rất lớn đã bị đổ trộm xuống đây.

Thứ chất thải vàng đục sủi bọt trắng cùng mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Hồng Quý

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ cho cán bộ xuống hiện trường kiểm tra ngay. Tuy nhiên, vị đại diện này cũng nhấn mạnh, việc sục hút lượng chất thải đổ trộm ở đây mang đi xử lý chỉ là giải pháp tình thế. Muốn xử lý triệt để tình trạng đổ trộm chất thải bể phốt ở đây, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương phải vào cuộc. Bởi chỉ có họ mới có đủ chức năng, nghiệp vụ và công cụ để xử lý các đối tượng đổ thải. Chừng nào chưa bắt quả tang được kẻ nào đổ trộm, chừng đó vấn nạn này còn nhức nhối.

Điểm đổ trộm thải nằm ngay phía dưới hệ thống cáp quang quân sự. Ảnh: Hồng Quý

Chính quyền địa phương không thể đứng ngoài cuộc

Nhìn nhận vấn đề qua góc nhìn pháp lý, Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc các đối tượng vẫn ngang nhiên đổ trộm thải ngay khi sự việc vừa được cơ quan báo chí phản ánh và đơn vị thoát nước vào cuộc xử lý hiện trường cho thấy sự manh động và coi thường pháp luật của các đối tượng này.

Dòng chất thải chảy mạnh tạo thành rãnh hằn sâu dưới mương thoát nước. Ảnh: Hồng Quý

Theo chuyên gia pháp lý này, việc để xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải bể phốt ngay trên Đại lộ Thăng Long – một tuyến đường biểu tượng của thành phố - là điều khó chấp nhận được. Trách nhiệm thuộc về tất cả các bên liên quan. Trong đó trách nhiệm chính thuộc về đơn vị phụ trách môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng địa phương. “Quan trọng nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải. Sự việc xảy ra trên địa bàn phường, xã nào thì phường, xã đó phải chịu trách nhiệm”, Luật sư Bùi Đình Ứng nhận định.

Chuyên gia Bùi Đình Ứng cho biết, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay, chính quyền cấp xã, phường đã được trao thêm nhiều vai trò, trách nhiệm, lực lượng, bộ máy cũng kiện toàn và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đủ năng lực xử lý tất cả các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Một lượng lớn chất thải bể phốt đã theo khe hở này tràn ra hệ thống kênh thu nước mưa dọc đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Hồng Quý

Từ phân tích trên, Luật sư Ứng lấy làm lạ khi một điểm đổ trộm chất thải bể phốt, xuất hiện ngay trên Đại lộ Thăng Long mà vẫn có thể tồn tại suốt một thời gian dài mà không có cơ quan, đơn vị nào đứng ra xử lý. “Không thể để các đối tượng đổ thải cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liên tục đổ trộm thải ngay trên tuyến đường biểu tượng của thành phố như thế này được”, chuyên gia này nói và nhấn mạnh, đã đến lúc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải vào cuộc xử lý quyết liệt, tìm ra kẻ đổ trộm để nghiêm trị chứ không thể thờ ơ hoặc đùn đẩy trách nhiệm để cho các đối tượng mặc sức hoành hành.

“Bây giờ công nghệ hiện đại, thiết bị đầy đủ. Chỗ đổ thải đã xác định được cụ thể, camera theo dõi có thể dễ dàng lắp đặt, lực lượng chức năng địa phương cũng đầy đủ, họ có thể lập chuyên án, tuần tra, phục kích để bắt quả tang các đối tượng đổ trộm”, Luật sư Ứng khẳng định