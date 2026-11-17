Tối nay 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều đối tượng ở Khánh Hòa và Gia Lai.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Cam Lâm phát hiện Nguyễn Văn Tài (SN 2001, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, 3h sáng 14/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Cam Lâm bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà do Nguyễn Văn Tài thuê tạm trú ở đường Lê Thị Hồng Gấm, thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tài đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 3 đối tượng khác, thu giữ 139 túi nilon ma túy dạng “nước vui” đã đóng gói, 17 viên thuốc lắc là ma túy tổng hợp, 1 túi nilon ma túy đá, một số dụng cụ sử dụng ma túy cùng với cân điện tử...

Các đối tượng cùng tang vật.

Nguyễn Văn Tài khai nhận đã liên hệ đặt mua số ma túy nêu trên từ một đầu mối ở phía Đông Gia Lai, rồi thuê người vận chuyển vào xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cất giấu trong căn nhà đã thuê để bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời.

Từ kết quả đấu tranh khai thác bước đầu, ngày 15/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Cam Lâm lần lượt truy nóng đến các địa bàn xã Cam Lâm, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, bắt giữ Nguyễn Đức Tài (SN 2003), Nguyễn Văn Dũng (SN 1996), Nguyễn Duy Tân (SN 2008, cùng trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Đào Trần Hữu Danh (SN 2005, trú tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) và Huỳnh Quốc Thắng (SN 2003, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Đào Trần Hữu Danh cùng tang vật ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 100 túi nilon ma túy dạng “nước vui”, hàng trăm viên thuốc lắc là ma túy tổng hợp cùng nhiều túi nilon ma túy khay, ma túy đá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng chủ chốt, đồng thời tập trung mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.