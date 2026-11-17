Ngày 17/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã tổ chức kỳ họp thứ 20, xem xét và kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, UBKT Thành ủy xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn và phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Kỳ họp do ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì. Ảnh: UBKT Thành ủy Đà Nẵng.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có vi phạm pháp luật.

Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy cũng xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, ngày 16/10, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Ông Nhựt bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã họp, ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời bãi nhiệm tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nhựt. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10.