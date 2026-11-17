Thực tế vùng nuôi khác xa lời đồn “giải cứu”

Sau đợt mưa lớn kéo dài kết hợp gió Đông Bắc giữa tháng 11, môi trường nước tại vùng nuôi trồng thủy sản Sông Cầu - Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) có biến động cục bộ, khiến một số lồng tôm hùm bị thiếu oxy và chết rải rác. Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã lập tức thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục và ổn định sản xuất.

Vùng nuôi tôm hùm lồng bè tại khu vực Sông Cầu - Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) duy trì hoạt động sản xuất ổn định dưới thời tiết nắng ráo sau đợt mưa lớn giữa tháng 11.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình này, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang thông tin cùng một số tài khoản cá nhân đăng ảnh tôm hùm đổ trong rổ, thau nhựa kèm lời kêu gọi “giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu”, “giải cứu tôm hùm thiếu oxy” với nội dung vùng nuôi đang chết trên diện rộng. Các tài khoản này rao bán tôm hùm với giá từ 170.000 đến 260.000 đồng/kg hoặc 300.000 đến 500.000 đồng/kg (so với giá tôm thương phẩm trên thị trường khoảng 1 triệu đồng/kg), kèm kịch bản quen thuộc như “bán giùm hộ nuôi bị ngập”, “bán không lời lãi để gỡ tiền xe” và hẹn giao hàng số lượng lớn tại các điểm tập kết ở phố.

Người nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài lặn kiểm tra tình trạng tôm trong các lồng chìm để kịp thời ứng phó với biến động môi trường nước sau mưa lũ.

Ghi nhận thực tế tại cảng cá Dân Phước (phường Xuân Đài) cho thấy, tình trạng tôm ngợp do thay đổi môi trường nước sau mưa lũ có xảy ra nhưng chỉ mang tính cục bộ và đã được thương lái thu mua ngay tại chỗ. Ông Phạm Trung Triều (khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài) cho biết, từ ngày 15 đến sáng 16/11, tại các lồng nuôi xuất hiện tình trạng tôm chết rải rác; gia đình ông đã kịp thời thu gom số tôm này đưa vào bờ bán cho thương lái với giá 450.000 - 500.000 đồng/kg đối với tôm lớn (2-3 con/kg) và 80.000 - 100.000 đồng/kg với tôm nhỏ. Ông Nguyễn Văn Hùng, một thương lái tại cảng cá Dân Phước thông tin, chỉ riêng chiều 16/11, tàu của ông đã thu mua khoảng 2,8 tấn tôm ngợp đưa vào bờ ướp lạnh, phân loại để tiêu thụ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Bí thư Phường Xuân Đài Hồ Hồng Nam khẳng định: “Đợt mưa lớn vừa qua làm một số ít tôm nuôi bị ảnh hưởng, nhưng không có chuyện tôm chết trên diện rộng như tin đồn trên mạng. Thống kê đến sáng 17/11/2026, toàn phường có 42/674 hộ nuôi bị thiệt hại (chiếm 6,23%) với sản lượng tôm chết do thiếu oxy là 4.700kg (tương đương khoảng 52,2 lồng), ước thiệt hại khoảng 4,23 tỷ đồng. Đối chiếu với quy mô toàn vùng nuôi dự kiến năm 2026 của địa phương (hơn 21.216 lồng, sản lượng gần 1,91 triệu kg, giá trị khoảng 1.718,6 tỷ đồng), tỷ lệ thiệt hại thực tế chỉ chiếm 0,25%. UBND phường Xuân Đài đã đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý các tài khoản đăng thông tin sai lệch để bảo vệ uy tín thủy sản địa phương”.

Đại diện chính quyền cơ sở trao đổi, nắm bắt tình hình thiệt hại cục bộ từ người nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài để kịp thời có phương án hỗ trợ.

Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 161.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản, riêng khu vực Sông Cầu chiếm hơn 74.000 lồng, bè. Cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo người dân gia cố lồng bè, theo dõi độ mặn và lượng oxy hòa tan trong mùa mưa lũ. Việc thổi phồng thiệt hại trên mạng xã hội không đúng thực tế, đồng thời làm gián đoạn chuỗi tiêu thụ và tạo cớ cho thương lái ép giá người nuôi.

Vạch trần chiêu trò trục lợi, giữ vững kỷ cương thị trường

Việc lấy thiệt hại cục bộ ở Xuân Đài để thổi phồng thành cuộc giải cứu tôm hùm tại Sông Cầu là hành vi đưa tin sai sự thật. Dưới góc độ quản lý thị trường, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nhận định: "Việc mượn danh giải cứu thủy sản là hành vi gian lận thương mại trên môi trường số nhằm tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng gắn mác đặc sản địa phương. Thời gian gần đây, địa bàn cũng xuất hiện tình trạng kẻ gian mạo danh công chức quản lý thị trường gọi điện thông báo kiểm tra đột xuất, yêu cầu cơ sở kinh doanh chuyển tiền nộp phạt qua tài khoản cá nhân. Các hành vi này làm sai lệch quy luật cung cầu, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thực thi công vụ".

Lãnh đạo địa phương và cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi Xuân Đài sau mưa lũ.

Nhận định về tác động chính trị - xã hội của tin giả đối với địa phương, Bí thư Phường Xuân Đài Hồ Hồng Nam, nhấn mạnh: “Thông tin sai sự thật gắn với các vấn đề dân sinh, thị trường là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng thổi phồng, quy chụp thành sự yếu kém trong công tác điều hành của chính quyền cơ sở. Việc lấy thiệt hại cục bộ ở vùng nuôi vịnh Xuân Đài để thổi phồng thành cuộc giải cứu cả vùng nuôi tôm khu vực Sông Cầu (bao gồm cả phường Xuân Đài và phường Sông Cầu) là không đúng sự thật".

Người nuôi tôm hùm tại phường Xuân Đài vệ sinh lồng nuôi, ổn định sản xuất sau đợt mưa lũ.

Để ngăn chặn chiêu trò mượn danh thiên tai trục lợi và bảo vệ vùng nuôi trọng điểm, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp ngay tại địa bàn phường Xuân Đài. Theo đó, cơ quan chuyên môn thủy sản trực tiếp bám sát vùng nuôi, hướng dẫn ngư dân gia cố lồng bè, theo dõi độ mặn, oxy hòa tan và chủ động thu hoạch sớm tôm đạt kích cỡ thương phẩm. Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát nguồn gốc xuất xứ tại các điểm thu mua, ngăn chặn hàng kém chất lượng gắn mác đặc sản địa phương.

Về phía chính quyền cơ sở, ông Phạm Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho biết, phường đang huy động lực lượng bám sát từng khu vực lồng bè hỗ trợ ngư dân khôi phục sản xuất, kết nối các đầu mối thu mua uy tín nhằm giữ ổn định đầu ra. Đồng thời chỉ đạo Công an phường nắm chắc tình hình, kịp thời xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, không để tư thương lợi dụng tin đồn ép giá bà con.

Cùng với việc chính quyền cơ sở phản ứng nhanh, công khai số liệu kịp thời và công bố kết quả xử lý vi phạm để răn đe, sự tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ góp phần bảo vệ thương hiệu địa phương, giữ vững niềm tin xã hội và trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.