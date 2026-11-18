Đặc biệt, trong mộ số 7, hàng L, khu B11, tổ lấy mẫu tìm thấy miếng kim loại hình chữ nhật, kích thước 11x6cm. Trên tấm kim loại có dòng chữ màu đỏ: "NG - NGỌC CẦN, L3-H5-M3; B.THÁI".

Di vật có dòng chữ màu đỏ "NG - NGỌC CẦN; B.THÁI". Ảnh: HÒA BÌNH

Bộ CHQS tỉnh Cà Mau mong muốn, gia đình, người thân, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thông tin về tấm kim loại có dòng chữ màu đỏ; hoặc biết thông tin về liệt sĩ xin gửi về: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; số 500, đường Trần Văn Thời, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0919.941.649 (đồng chí Ngô Trường Phùng).