Di vật, kỷ vật liệt sĩ: Di vật có dòng chữ màu đỏ 'NG - NGỌC CẦN; B.THÁI'
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau, trên địa bàn xã Hòa Bình (Cà Mau), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật trong mộ.
Đặc biệt, trong mộ số 7, hàng L, khu B11, tổ lấy mẫu tìm thấy miếng kim loại hình chữ nhật, kích thước 11x6cm. Trên tấm kim loại có dòng chữ màu đỏ: "NG - NGỌC CẦN, L3-H5-M3; B.THÁI".
Bộ CHQS tỉnh Cà Mau mong muốn, gia đình, người thân, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thông tin về tấm kim loại có dòng chữ màu đỏ; hoặc biết thông tin về liệt sĩ xin gửi về: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; số 500, đường Trần Văn Thời, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0919.941.649 (đồng chí Ngô Trường Phùng).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/di-vat-ky-vat-liet-si-di-vat-co-dong-chu-mau-do-ng-ngoc-can-b-thai-1064981