Theo đó, vào khoảng 08h ngày 17/11, anh Ksor Yú (SN 1993, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang trồng mía tại khu vực rẫy thuộc làng Ring, xã Ia Mơ thì bị rắn độc (chưa xác định chủng loại) cắn vào chân phải, gây chảy máu.

Công an xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai điều khiển xe ô tô vượt quãng đường khoảng 50km, để đưa người gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: CA xã Ia Mơ).

Vì vậy, người dân đã đề nghị Công an hỗ trợ. Lập tức, chỉ huy Công an xã Ia Mơ bố trí phương tiện, cử cán bộ điều khiển xe ô tô vượt quãng đường khoảng 50km, để đưa người gặp nạn cùng người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để cấp cứu và điều trị.

Đến nay, sức khỏe của anh Yú đang dần hồi phục và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Đây là một hành động đẹp, thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gần gũi với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.