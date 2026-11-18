Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân.

Phiên tòa do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội từng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do còn một số vấn đề chưa được làm rõ.

Ông Lê Thanh Thản. Ảnh: CTV

Sai phạm của ông Lê Thanh Thản

Cáo buộc cho rằng, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Từ tháng 3/2011, "đại gia điếu cày" đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành.

Từ tháng 1/2013, dự án được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Khi đó, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Theo kết quả điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Chuyện khắc phục hậu quả vụ án

Vẫn theo cáo buộc, dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài, nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng cũ khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 theo quy định của pháp luật.

Tại CQĐT, “đại gia điếu cày” thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và cho rằng, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Về việc khắc phục hậu quả của vụ án, ông Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với khách hàng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Vì vậy, ông Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.