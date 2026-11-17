Ngày 30/10/2026, VSKND khu vực 3, TP Hà Nội đã ban hành bản Cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Đình Giáp về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ Điều 141, 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND khu vực 3, TP Hà Nội kêu gọi bị can Nguyễn Đình Giáp đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cụ thể:

Cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Giáp về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau:

Họ tên: Nguyễn Đình Giáp

Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 16 tháng 12 năm 1992, tại: Nghệ An;

Nơi thường trú: Thôn 6, Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An (Nay là xã Hoa Quân, Nghệ An)

Nơi từng cư trú: Thôn 6, Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An (Nay là xã Hoa Quân, Nghệ An);

Đảng phái: Không;

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không;

Số Thẻ CCCD: 040092037054; cấp ngày 24 tháng 08 năm 2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Con ông: Nguyễn Đình Kỷ (đã chết);

Con bà: Nguyễn Thị Thu

Hiện bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội truy nã theo Quyết định truy nã số 3815/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 25/01/2026.