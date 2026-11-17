2 đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng kho dữ liệu với hơn 35.000 bộ phim, tương đương hơn 420.000 tệp dữ liệu. Nguồn phim này được chia sẻ cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán trái phép trên không gian mạng.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây, đồng thời vô hiệu hóa website ophim17.cc và hệ thống máy chủ liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lê Văn S. và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, số tiền các đối tượng trong nước nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.