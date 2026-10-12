Đưa trò chơi dân gian vào trường học

Học sinh Trường THPT Quảng Xương 4 tham gia các trò chơi trên sân trường.

Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, trò chơi dân gian đã trở thành một phần trong các hoạt động giáo dục, được tổ chức linh hoạt vào các dịp lễ, tết, hoạt động ngoại khóa, giờ giáo dục thể chất và cả trong giờ ra chơi.

Thông qua những trò chơi quen thuộc như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, nhảy bao bố... các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Triệu Sơn, xã Triệu Sơn được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giao tiếp, tinh thần đoàn kết, đồng thời có thêm những trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Oanh, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh..., nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia nhiều trò chơi dân gian như: ô ăn quan, nhảy bao bố, kéo co... Trong các hoạt động văn nghệ học sinh nhà trường cũng thường lựa chọn biểu diễn các tiết mục dân ca mang đậm bản sắc xứ Thanh như: Đi cấy, Hò sông Mã... những tiết mục này luôn nhận được sự yêu thích của học sinh”.

Không chỉ mang lại niềm vui, việc tham gia các trò chơi dân gian còn giúp học sinh có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện thể chất và phát triển các kỹ năng cần thiết. Từ những trò chơi tưởng chừng đơn giản, các em học được cách phối hợp với bạn bè, tuân thủ luật chơi, biết chia sẻ và có tinh thần trách nhiệm với tập thể.

Tại Trường THCS Đông Cương, phường Hàm Rồng, các trò chơi được tổ chức trong giờ giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa, các ngày lễ, tết hoặc vào giờ ra chơi.

Thay vì dành phần lớn thời gian nghỉ giữa giờ cho điện thoại và các thiết bị điện tử, học sinh được khuyến khích tham gia những trò chơi quen thuộc như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co... Qua đó, sân trường trở nên sôi động hơn, học sinh có thêm không gian vận động và giao lưu trực tiếp với nhau.

Thầy giáo Vũ Quang, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Các thầy cô thường tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để hướng dẫn học sinh cách chơi các trò chơi dân gian. Hoạt động này vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, vừa giáo dục các em ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Đây cũng là cách giúp học sinh hạn chế sử dụng điện thoại, mạng xã hội, hướng đến đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh hơn”.

Cùng với việc tạo sân chơi, các trò chơi dân gian còn góp phần gắn kết học sinh. Em Lưu Thiện Minh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Đông Cương, chia sẻ: “Trong giờ ra chơi, chúng em thường cùng nhau tham gia các trò chơi như ô ăn quan, nhảy dây và một số trò chơi dân gian khác. Những trò chơi này giúp em thư giãn, giảm căng thẳng sau những giờ học, đồng thời tạo cơ hội để các bạn gắn kết, rèn luyện sức khỏe và phát triển tinh thần đồng đội”.

Theo các nhà trường, việc lựa chọn trò chơi dân gian cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm văn hóa của từng địa phương. Ở bậc tiểu học, những trò chơi đơn giản, nhẹ nhàng, dễ tổ chức thường được ưu tiên; trong khi học sinh THCS, THPT có thể tham gia những trò chơi đòi hỏi sự phối hợp, sức khỏe và tinh thần tập thể cao hơn.

Tại Trường THPT Quảng Xương 4, xã Tiên Trang, xây dựng môi trường học tập thân thiện, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh được nhà trường xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Thầy giáo Vũ Văn Thanh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Việc tổ chức các hoạt động tập thể, trong đó có trò chơi dân gian, giúp học sinh có thêm thời gian vận động, giao lưu, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị công nghệ hiện đại. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện và giáo dục học sinh ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh”.

Trong nhịp sống hiện đại, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến ngày càng phổ biến, việc đưa trò chơi dân gian trở lại sân trường mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ là những phút vui chơi sau giờ học, đó còn là cách để học sinh được tiếp cận với những giá trị văn hóa, được vận động, giao tiếp và sống trong không khí tập thể.

Hòa mình vào sân chơi dân gian, những nét văn hóa truyền thống của cha ông được tái hiện sinh động giữa thời đại công nghệ số. Mỗi trò chơi là một sản phẩm văn hóa chứa đựng những giá trị về giáo dục, nghệ thuật, tinh thần cộng đồng và cách ứng xử. Việc đưa trò chơi dân gian vào trường học không chỉ góp phần xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà còn là cách gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ tình yêu đối với văn hóa dân tộc, để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.