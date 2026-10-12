Nhân Cơ: 100% trường học chuẩn quốc gia

100% trường đạt chuẩn quốc gia

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Hoa Mai có 19 lớp với 390 học sinh và 49 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên của trường đạt chuẩn 100%. Nhà trường có khuôn viên rộng rãi, sạch, đẹp cùng hệ thống phòng học, phòng chức năng khá đầy đủ như phòng nghệ thuật, vi tính, giáo dục thể chất, thuận lợi để trẻ học tập, vui chơi.

Trường Mầm non Hoa Mai, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Bà Phạm Thị Tố Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đáng chú ý, Trường hiện đang được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham gia thí điểm chương trình Giáo dục mầm non mới. Đây là cơ hội để nhà trường tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, từng bước đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Không chỉ ở bậc mầm non, chất lượng giáo dục tại các cấp học trên địa bàn xã Nhân Cơ cũng từng bước được nâng lên. Theo lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ, việc 6/6 trường học đạt chuẩn quốc gia có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm nền tảng để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục hằng năm.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn tặng quà động viên các em học sinh bậc mầm non đầu năm học mới 2026 - 2027

Ở bậc mầm non, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy định, chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%, góp phần giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với giáo dục tiểu học, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và học sinh hoàn thành chương trình học đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định, chất lượng học sinh khá, giỏi từng bước được nâng lên. Kết quả học tập năm học vừa qua cho thấy, học sinh hoàn thành xuất sắc có 762 em, chiếm 27,8%; hoàn thành tốt 847 em, chiếm 30,9%; hoàn thành 1.089 em, chiếm 39,7%; chưa hoàn thành 44 em, chiếm 1,6%.

Ở bậc tiểu học, chất lượng giáo dục đại trà của xã Nhân Cơ tiếp tục được duy trì ổn định, chất lượng học sinh khá, giỏi từng bước được nâng lên

Ở bậc THCS, các trường triển khai nghiêm túc chương trình, kế hoạch năm học và thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Kết quả rèn luyện của học sinh đạt loại tốt 1.804 em, chiếm 90,4%; loại khá 205 em, chiếm 9,25%; loại đạt 22 em, chiếm 0,33%; không có học sinh chưa đạt.

Về học tập, có 427 em đạt loại tốt, chiếm 21,65%; 795 em loại khá, chiếm 42,71%; 714 em loại trung bình, chiếm 31,35%; 95 em chưa đạt, chiếm 4,24%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu được quan tâm; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Nhân Cơ hiện có Phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng (trước sáp nhập là Trường THPT Trường Chinh), với 30 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, khu vui chơi và giải trí tương đối đầy đủ. Nhà trường hiện có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.041 học sinh thuộc 25 lớp. Trong năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 98%; đặc biệt, có 37 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tiếp tục tạo nền tảng cho giáo dục phát triển

Theo ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, năm học 2026 - 2027, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn về giáo dục. Trước hết, xã Nhân Cơ tiếp tục bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. Địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để chăm lo, hỗ trợ các em, giúp học sinh có thêm điều kiện và động lực vươn lên trong học tập.

Ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ khen thưởng, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ đầu năm học mới 2026 - 2027

Thứ hai, địa phương chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Thứ ba, xã Nhân Cơ nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Địa phương sẽ thường xuyên rà soát hiện trạng trường lớp, kịp thời tham mưu sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới.

6/6 trường học ở xã Nhân Cơ đều đạt chuẩn quốc gia

Song song đó, địa phương tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục gắn với định hướng phát triển nguồn nhân lực. Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS được quan tâm theo hướng phù hợp với năng lực, sở trường của từng em và gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nền tảng 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia, cùng sự quan tâm đến đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, xã Nhân Cơ đang từng bước xây dựng môi trường học tập ổn định, an toàn và phù hợp với yêu cầu đổi mới. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển tốt.