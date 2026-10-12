Từ chuyên viên tài chính đến 'Australia Awards Scholar': Hành trình tìm cơ hội mới ở tuổi 28

Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với GPA 9.31/10 và danh hiệu Á khoa toàn trường, Thu Uyên từng được nhiều người đánh giá là có một khởi đầu thuận lợi. Sau khi ra trường, cô làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tham gia các dự án IPO, huy động vốn và phân tích doanh nghiệp trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, chính trong quãng thời gian ấy, Uyên bắt đầu nhận ra những giới hạn của bản thân.

"Mình vẫn hoàn thành công việc được giao, nhưng khi gặp những vấn đề phức tạp hơn hoặc những bài toán mới, mình nhận ra, mình cần một cách tư duy hệ thống hơn và những kiến thức mới để đi xa hơn trong nghề nghiệp", Uyên chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, cô bắt đầu tìm hiểu các chương trình học thạc sĩ và những cơ hội học bổng quốc tế.

Ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam trao Học bổng Chính phủ Australia cho Hoàng Thị Thu Uyên.

Những lần thất bại trước khi chạm tới học bổng

Tuy nhiên, điều khiến Uyên trăn trở là cô không nhìn thấy nhiều điểm nổi bật trong hồ sơ của mình.

"Mỗi ngày, mình vẫn đi làm như nhiều đồng nghiệp khác trong ngành tài chính. Mình không có những dự án cộng đồng lớn hay những câu chuyện thật đặc biệt để kể. Có giai đoạn, mình thực sự nghĩ, có lẽ mình không có duyên với học bổng", Uyên nhớ lại.

Trước 'Australia Awards', Uyên từng nộp hồ sơ vào một số chương trình học bổng và trường đại học tại châu Âu nhưng không thành công. Sau nhiều lần thất bại, thay vì cố tìm kiếm một câu chuyện ấn tượng để đưa vào hồ sơ, Uyên tập trung nhìn lại những giá trị từ chính công việc mình đang làm, những vấn đề đã giải quyết và mục tiêu nghề nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai.

Chính quá trình ấy đã giúp Uyên xây dựng được câu chuyện thuyết phục hơn trong hồ sơ 'Australia Awards' và giành được Học bổng toàn phần từ Chính phủ Australia trị giá khoảng 210.000 AUD, tương đương gần 4 tỷ đồng.

Với cô, đó vừa là kết quả của sự chuẩn bị, vừa có một phần của “cái duyên”. Không phải mọi nỗ lực đều lập tức mang lại kết quả, nhưng nếu không chuẩn bị, có lẽ, khi cơ hội xuất hiện, mình cũng khó nắm bắt được.

Uyên chụp ảnh tốt nghiệp tại khuôn viên ĐH Monash.

Năm 2024, sau khi nhận Học bổng, Uyên theo học chương trình song bằng thạc sĩ tại Monash University. Tuy nhiên, sau nhiều năm đi làm, việc quay lại môi trường học thuật khiến Uyên gặp không ít khó khăn. Khối lượng bài đọc, nghiên cứu, thuyết trình và các bài luận khiến cô nhiều lần cảm thấy quá tải. Có giai đoạn, áp lực học tập kéo dài khiến cô thường xuyên mất ngủ và phải tìm đến dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần của nhà trường để cân bằng lại cuộc sống.

Để thích nghi, Uyên chủ động lập kế hoạch từ đầu kỳ học và phân bổ công việc theo từng giai đoạn. Thay vì chỉ tập trung vào những deadline trước mắt, cô tận dụng cả những khoảng thời gian rảnh để đọc trước đề bài, nghiên cứu tài liệu và bắt tay vào các 'assignment' của những tuần tiếp theo.

Sự kiên trì đó giúp cô từng bước bắt kịp nhịp học và đạt kết quả ngoài mong đợi. Sau hai năm học tập, Uyên tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ, với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, nhận giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất môn Quantitative & Data Analysis in Python và là trưởng nhóm đại diện trường tham gia 'CFA Research Challenge', đạt Top 4 khu vực Victoria.

Học bổng không chỉ dành cho người có hồ sơ hoàn hảo

Nhìn lại hành trình của mình, Uyên cho rằng, nhiều người trẻ thường tự loại bản thân khỏi cơ hội học bổng vì nghĩ rằng, đã đi làm quá lâu hoặc chưa sở hữu một hồ sơ thật nổi bật.

Theo cô, điều quan trọng là kiên trì tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, hiểu mình có gì và tìm được chương trình thực sự phù hợp. Các chương trình học bổng quốc tế không chỉ đánh giá điểm số mà còn quan tâm đến kinh nghiệm thực tiễn, mục tiêu nghề nghiệp và sự phù hợp giữa ứng viên với chương trình đào tạo.

"Mình từng nghĩ, 28 tuổi là khá muộn để bắt đầu lại. Nhưng sau thời gian học tập tại Australia, mình nhận ra, điều quan trọng không phải là bắt đầu ở tuổi nào, mà là mình có thực sự biết, vì sao mình muốn bắt đầu hay không", Uyên chia sẻ.

Với nữ học giả, điều giá trị nhất không nằm ở một tấm bằng hay một suất học bổng toàn phần, mà là việc dám bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc để thử sức với một hành trình mới.

Ảnh: NVCC