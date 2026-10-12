Chuyển giao 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố

Tham gia buổi sinh hoạt có 220 cán bộ, giáo viên các trường cùng cấp. Tại đây, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo trình bày nội dung các chuyên đề, chia sẻ giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn thực hành giải bài tập nâng cao; đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn chuyên sâu với giáo viên các trường.

Một trong các chuyên đề được giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo trao đổi với các đồng nghiệp.

Cụ thể, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo đã chuyển giao 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố dành cho học sinh trung học cơ sở chất lượng cao thuộc 9 môn học. Đây là những tài liệu do đội ngũ giáo viên nhà trường nghiên cứu, biên soạn và đúc kết từ thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi thành phố tại đơn vị những năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, các giáo viên đã tích cực trao đổi phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận kiến thức nâng cao và giải pháp nâng cao hiệu quả ôn luyện. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, cởi mở, tập trung vào những nội dung thiết thực, góp phần hỗ trợ giáo viên các trường đại trà vận dụng linh hoạt vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn giai đoạn 2026-2030. Qua đó, tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn học liệu và kinh nghiệm chuyên môn giữa các nhà trường; thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần phát triển giáo dục mũi nhọn của thành phố năm học 2026-2027.