Nơi gieo niềm tin giúp cô gái La Hủ vượt khó đến trường

Đại tá Mai Thăng Long trao quà, động viên em Pờ Vân Minh tiếp tục nỗ lực học tập. Ảnh: Đức Duẩn

Điểm tựa vững vàng trên hành trình đến lớp

Pờ Vân Minh (sinh ngày 27/6/2008), dân tộc La Hủ, quê ở bản Tá Bạ, xã Pa Ủ. Năm 2012, khi em còn nhỏ, bố qua đời. Từ đó, mẹ em là bà Lỳ Mé Nu một mình bươn trải chăm lo cho 6 người con. Cuộc sống của gia đình em chủ yếu dựa vào nương rẫy, nên việc lo các khoản chi cho học tập luôn là gánh nặng đối với mẹ. Hoàn cảnh ấy khiến việc học của em có lúc bị gián đoạn. Giữa năm 2019, thương mẹ hay đau yếu, một mình trồng ngô, trồng lúa và chăm lo cho các con, em từng bỏ học để phụ mẹ làm nương, lo việc nhà. Biết được thông tin này, cán bộ Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đến gia đình em thăm hỏi, động viên, phân tích để em hiểu việc học có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của bản thân và gia đình. Sau đó, em trở lại lớp.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Pờ Vân Minh, năm 2019 Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu quyết định nhận đỡ đầu em theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Từ đó, dưới sự chăm lo của các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Chính trị, Pờ Vân Minh tiếp tục học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tá Bạ, xã Pa Ủ. Đến năm học cuối cấp trung học phổ thông, em đăng ký dự vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) và trúng tuyển với số điểm cao. Nhắc lại thời điểm ấy, Pờ Vân Minh chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng, em không thể có được kết quả học tập như ngày hôm nay”.

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, từ khi em Pờ Vân Minh gặp khó khăn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời kết nối với nhà trường và gia đình để theo dõi kết quả học tập của em. Đơn vị còn giúp em xây dựng kế hoạch phấn đấu theo từng tháng, học kỳ, năm học; phân công cán bộ có thế mạnh ở từng môn học kèm cặp, hướng dẫn. “Điều chúng tôi mừng nhất là em đã không bỏ học, từ đó chuyên tâm học tập, không ngừng tiến bộ và thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)” - Đại tá Mai Thăng Long chia sẻ.

Gieo niềm tin vào tương lai

Ngày Pờ Vân Minh xuống trường làm thủ tục nhập học, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã cử Thượng úy Lò Đức Hải, Trợ lý vận động quần chúng đi cùng để giúp em rà soát hồ sơ, liên hệ với nhà trường, hướng dẫn các thủ tục cần thiết. "Chúng tôi chỉ mong em cố gắng học tập, sau này có nghề nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình” - anh chia sẻ.

Thượng úy Lò Đức Hải trực tiếp đưa em Pờ Vân Minh đến trường làm thủ tục nhập học. Ảnh: Đức Duẩn

Hiện, Pờ Vân Minh là sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nhà khoa học. Em mong muốn sau này đem kiến thức đã học phục vụ quê hương, góp phần giúp bản làng có thêm điều kiện vươn lên và động viên những học sinh La Hủ tiếp tục học tập. Pờ Vân Minh chia sẻ: “Em rất vui khi được chú Hải đưa về trường làm thủ tục nhập học. Các chú Bộ đội Biên phòng thường xuyên hỏi thăm, động viên em học tập. Em biết gia đình mình còn khó khăn nên càng phải cố gắng. Em muốn học thật tốt, sau này có công việc ổn định để giúp đỡ mẹ”.

Đồng chí Khoàng Phì Dứ, Trưởng bản Tá Bạ cho biết: “Pờ Vân Minh là học sinh ngoan, chịu khó và có ý thức học tập tốt. Nhà em khó khăn, đông con, bố lại mất sớm, cả bản ai cũng thương nhưng không giúp được gì nhiều. Rất mừng là em được Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" của Bộ đội Biên phòng hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đi học. Bà con trong bản chúng tôi cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng đã giúp em ấy có một tương lai tốt đẹp hơn".

Với gia đình bà Lỳ Mé Nu, sự hỗ trợ của Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giúp bà giảm bớt nỗi lo về việc học của con. Còn với Pờ Vân Minh, sự đồng hành ấy giúp em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học. Kết quả hôm nay của em Pờ Vân Minh cũng cho thấy, khi được quan tâm đúng lúc và có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường với đơn vị đỡ đầu, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp tục học tập và vươn lên.

Ở bản Tá Bạ, câu chuyện của Pờ Vân Minh vì thế không chỉ là niềm vui của riêng gia đình em. Đó còn là kết quả từ sự quan tâm giúp đỡ thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Sự quan tâm ấy được đáp lại bằng những cố gắng trong học tập và quyết tâm xây dựng tương lai bằng chính kiến thức của cô gái La Hủ Pờ Vân Minh nơi bản nghèo vùng biên viễn Lai Châu.