Gần 3.000 người đi bộ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao ở Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng người dân đi bộ đồng hành, lan tỏa thông điệp "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên góp phần nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, xây dựng lối sống tích cực và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế; duy trì tập luyện đều đặn, an toàn. Các cấp, ngành, địa phương cần phát triển phong trào thể thao quần chúng, khai thác hiệu quả các thiết chế và không gian thể thao công cộng, tổ chức hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng gần 3.000 người tham gia đi bộ đồng hành qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nại Nam 2, Doãn Khuê và Nại Nam 3. Thời gian tới, UBND các xã, phường tiếp tục vận động người dân duy trì tập luyện, phát triển các câu lạc bộ và nhóm thể thao cộng đồng. Các cơ quan, trường học, doanh nghiệp cũng được khuyến khích đưa việc rèn luyện thể chất thành thói quen trong học tập, làm việc và đời sống.