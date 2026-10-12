Thiếu tá Công an và hành trình thiện nguyện với tài khoản '0 đồng'

Từ những chuyến đi theo bố

Có những bài học không đến từ trang sách mà được vun đắp qua những năm tháng tuổi thơ. Với Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, đó là những lần theo bố – nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hải Dương (cũ) – đến thăm những gia đình nghèo, những con người đang mang trên mình di chứng chiến tranh.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khi ấy, anh Tuyên còn là một cậu bé, chưa thể thấu hiểu hết những mất mát mà chiến tranh để lại. Nhưng hình ảnh những căn nhà nghèo, những ánh mắt chất chứa nỗi niềm và những con người vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh đã in sâu trong tâm trí anh. Những ký ức ấy theo anh qua năm tháng, trở thành động lực để anh tiếp tục hành trình sẻ chia khi có điều kiện làm thiện nguyện.

Những chuyến xe thiện nguyện mang theo sách vở, áo ấm và gửi lại những nụ cười nơi trẻ em vùng cao. Ảnh: Bộ Công an.

Với anh, giúp đỡ người khó khăn không đơn thuần là trao đi một món quà. Điều quan trọng hơn là người đóng góp phải biết số tiền của mình được sử dụng vào đâu, sự tin tưởng được gửi đến đúng người và mỗi hoàn cảnh cần giúp đỡ đều có địa chỉ cụ thể.

Từ suy nghĩ ấy, nguyên tắc “tài khoản 0 đồng” được anh xây dựng. Sau mỗi chương trình, toàn bộ các khoản thu, chi đều được sao kê, hình ảnh trao quà và hỗ trợ được lưu lại đầy đủ. Nếu tài khoản còn tiền, số dư sẽ tiếp tục được chuyển đến những hoàn cảnh khác. Với Thiếu tá Tuyên, tiền thiện nguyện chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến đúng nơi, đúng người và đúng thời điểm.

Ngày 31/3/2025, nhóm “Thiện nguyện Thiện Tâm” chính thức ra đời. Từ số tiền vận động ban đầu chỉ hơn chục triệu đồng, nhờ sự chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức và các nhóm thiện nguyện, tổng kinh phí đến nay đã vượt 2,5 tỷ đồng. Hơn 30 chương trình lớn nhỏ được triển khai, mang theo hàng trăm phần quà và những cơ hội mới đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đằng sau những con số ấy là hàng chục chuyến xe nối tiếp nhau lăn bánh, là những món quà được trao tận tay và những câu chuyện về người đã tìm thấy điểm tựa trong thời khắc gian nan nhất.

Đến những hành trình không ngơi nghỉ

Là cán bộ Công an phường, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên luôn phải giải quyết khối lượng công việc lớn tại cơ sở. Có những thời điểm, hoạt động thiện nguyện phải tạm dừng gần ba tháng. Thế nhưng, những tin nhắn từ các nhà hảo tâm vẫn liên tục gửi đến. Mỗi tin nhắn là một lời nhắn nhủ, một hoàn cảnh đang cần được sẻ chia. Và rồi, anh lại tiếp tục lên đường.

Em Phạm Hồng Huy, một trong những trường hợp được Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên và nhóm thiện nguyện hỗ trợ kinh phí vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Từ cậu học trò năm nào, Huy nay đã trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Bộ Công an.

Những chuyến đi của nhóm Thiện Tâm ngày càng mở rộng, từ các con ngõ nghèo ven đô đến những điểm trường giữa núi rừng Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, rồi các địa bàn miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Có chuyến xe trở về khi trời đã tối mịt, có hành trình kéo dài nhiều ngày, vượt hàng trăm cây số.

Với các thành viên trong nhóm, sự mệt mỏi dường như tan biến khi tận tay trao những phần quà đến người cần giúp đỡ. Đó có thể là những cuốn sách, chiếc áo ấm giúp trẻ nhỏ thêm vững bước đến trường; là khoản hỗ trợ để một học sinh tiếp tục theo đuổi ước mơ đại học; hay đơn giản là sự sẻ chia giúp một gia đình có thêm bữa cơm đủ đầy.

Em Phạm Hồng Huy là một trong những trường hợp được Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên và nhóm thiện nguyện hỗ trợ kinh phí vượt khó, tiếp tục học tập. Từ cậu học trò năm nào, Huy nay đã trở thành tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ trao quà, Thiếu tá Tuyên cùng các thành viên Thiện Tâm còn dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những người được giúp đỡ. Trong cuốn sổ của nhóm là những cái tên, địa chỉ và câu chuyện được ghi chép cẩn thận. Bởi anh hiểu rằng, phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn có những nỗi niềm cần được sẻ chia.

Thiếu tá Tuyên trong một lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Bộ Công an.

Đôi khi, điều một người đang ở bước đường cùng cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ về tiền bạc mà còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau, vẫn có người quan tâm và sẵn sàng đồng hành.

Song song với hoạt động thiện nguyện, Thiếu tá Tuyên vẫn duy trì việc hiến máu tình nguyện. Với anh, giúp đỡ một người không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần có mặt đúng lúc, làm điều có ích trong khả năng của mình, sự sẻ chia đã có thể mang đến những thay đổi thiết thực.

Trên bàn làm việc của Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên tại trụ sở Công an phường, những hồ sơ quản lý nhân khẩu, tài liệu về an ninh, trật tự nằm cạnh các hóa đơn mua sách vở, áo ấm sau mỗi chuyến đi. Một bên là nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an cơ sở, một bên là những hành trình thiện nguyện không ngừng nối dài.

Hai công việc tưởng chừng khác biệt nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: hướng về con người, góp phần đem lại bình yên và củng cố niềm tin bằng những hành động cụ thể.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên và các em nhỏ trong chương trình “Ánh trăng vùng cao”. Ảnh: Bộ Công an.

Gần đây, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên đã kết nối các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm cùng Đồn Biên phòng Xuân Trường tổ chức chương trình “Ánh trăng vùng cao” tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trao tặng 525 suất quà, 36 suất học bổng cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một ca trực mới lại bắt đầu. Một địa chỉ cần hỗ trợ đang chờ được khảo sát. Một chuyến xe khác chuẩn bị khởi hành. Và tài khoản thiện nguyện một lần nữa trở về “0 đồng”.

Với nhiều người, con số ấy có thể gợi lên sự trống rỗng. Nhưng với Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, đó lại là điểm bắt đầu cho một hành trình mới. Bởi khi những đồng tiền cuối cùng được trao đi cũng là lúc những tấm lòng tiếp tục được kết nối, những chuyến xe lại lăn bánh, mang theo những món quà và niềm hy vọng đến với người đang gặp khó khăn.

Từ những chuyến đi theo bố thuở nhỏ đến hành trình thiện nguyện hôm nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên vẫn bền bỉ với một điều giản dị: sẻ chia bằng sự chân thành, minh bạch trong từng việc làm và không để những người cần giúp đỡ phải chờ đợi quá lâu.